Успенський піст 2022: коли почнеться і що не можна їсти в цей період

У православних вірян Успенський піст стартує щороку з 14 серпня

В останньому літньому місяці 2022 року православні християни відзначатимуть чимало важливих церковних дат. Серед них і суворий багатоденний Успенський піст, під час якого під забороною є деякі продукти харчування.

"Телеграф" розповідає, коли починається і закінчує Успенський піст у 2022 році, а також, що можна і не можна їсти у цей період.

Успенський піст 2022: дата

Тривалість Успенського посту щороку незмінна: він триває 14 днів. Починається 14 серпня, у свято Медового Спаса, а закінчується 27 серпня, напередодні Успіння Пресвятої Богородиці. За суворістю цей піст прирівнюється до Великого посту.

Успенський піст встановлено на честь Успіння Пресвятої Богородиці, яке у 2022 році відзначається у неділю, 28 серпня. Тому метою помірності у цей період є підготовка душі та тіла християн до зустрічі великого свята.

Успенський піст 2022: що можна і не можна їсти в цей період

По понеділках, середах і п’ятницях приписано сухоїдіння – до вживання дозволяється тільки хліб, сирі фрукти та овочі, горіхи, сухофрукти та мед, компоти та вода. По вівторках та четвергах до столу дозволено подавати гарячі страви без олії. По суботах та неділях – гарячі страви з олією, також можна випити трохи вина.

19 серпня відзначається Преображення Господнє (Яблучний спас). Цього дня дозволено гарячу їжу з олією, вино, рибу.

Під забороною м'ясні та рибні продукти, яйця, молочні продукти. Також під час Успенського посту заборонено курити, вживати алкоголь, брати участь у гучних святкуваннях, сваритись.

Календар харчування в Успенський піст — що можна і не можна їсти

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