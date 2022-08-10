Коли відзначається Медовий спас у 2022 році: дата, головні традиції свята

Слово "Маковей" у перекладі з арамейської означає "молот".

Серед церковних свят, які випадають на останній місяць літа, українці відзначають три Спаси: медовий, яблучний та горіховий. Кожен із них присвячений трьом різним і дуже важливим святам, які всі присвячені Ісусу Христу, тобто рятівнику, тому вони мають таку назву – спас.

Першим із трьох літніх свят на честь Спасителя Медовий спас. У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно зазначається, його історія та головні традиції.

Медовий врятував 2022: дата

Перший спас – одна з найважливіших дат для вірян у серпні. Свято має фіксовану дату і щороку збігається з початком Успенського посту, тож щороку відзначається 14 серпня. Також цей день називали Маковий Спас або Маковей. Також у деяких місцевостях цей Спас називають Мокрим.

Медовий врятував 2022: головні традиції

Цього дня заведено приносити до храму для освячення меду нового збору, мак, лікарських трав, а також потрібно збирати медовий урожай.

Багато людей 14 серпня святять мак і приносять у храми маковійчики. Він складається з польових трав і квітів — калини, соняшника, материнки, волошки, чорнобривців, м’яти, колосків вівса, полину та обов’язково макових головок. Ця традиція виникла дуже давно, оскільки саме у ці дні у серпні дозріває мак. Торік букет не можна викидати, його треба спалити.

Також на Медовий Спас заведено пекти медові пряники, коржики. До них можна додавати мак.

Що не можна робити на Маковея:

На Маковея суворо заборонено сваритися чи бажати зла.

Не можна проводити гучні гуляння та голосно розмовляти.

Тяжка робота також під забороною.

Забороняється шити, прати, прибирати, гладити, копати та будувати.

Вважається, що краще не прибирати вдома цього дня.

Цього дня не можна бажати комусь зла, інакше негатив повернеться до вас.

Для тих, хто дотримується посту, існують заборони і в їжі – м’ясо, жирна їжа та алкоголь виключені.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначають в Україні у серпні 2022 року.