Страсний тиждень 2022: що можна їсти в останні сім днів Великого посту

Страсний тиждень Великого посту закінчується світлим святом – Великоднем.

Великому і світлому святу Великдень передує Страсний тиждень або Страсна седмиця. Це дуже важливий період для всіх вірян, адже це останній тиждень Великого посту перед святкуванням Світлого Христового Воскресіння. У ці 7 днів віряни дотримуються особливо суворого посту.

На кожен день тижня припадає безліч традицій та заборон, яких варто дотримуватись. А також кожен із днів Страсного тижня має свої розпорядження, які потрібно дотримуватися. Що можна і не можна їсти в цей час — дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".

Зазначимо, що в останній тиждень перед Великоднем віряни дотримуються дуже суворого посту: заборонено їсти м’ясо, рибу, яйця, молочні продукти та олії, шоколад, вживати алкоголь.

Також протягом усього Страсного тижня не можна багато і з дрібниць говорити, голосно включати музику, танцювати, гуляти та веселитися.

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