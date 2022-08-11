Медовий Спас 2022: які продукти категорично не можна освячувати у церкві
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Оскільки на Спаса прийнято ходити до церкви, важливо знати, які продукти можна і не можна освячувати.
У неділю, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято Медовий спас чи Маковея. За традицією всі віряни цього дня вирушають до церкви та храмів, щоб взяти участь в урочистому богослужінні, та освятити свій урожай. Однак не всі продукти можна нести до храму.
"Телеграф" розповідає, що ж можна, а що не можна класти у свій кошик, який і освячують на Медовий спас чи Маковея. Не варто, забувати і про "маковійчик" — букет, який складається з айстр, гвоздик, чорнобривців, волошок, барвінку, колосків пшениці та різноманітних лікарських трав (полин, чебрець, м’ята, любисток).
Що можна освячувати у церкві на Маковея
Медовий врятував те й медовий, щоб принести до храму мед, і з нового збору. Також можна освячувати і медові стільники. Вважається, що заговорений на Спас мед приваблює грошову удачу, процвітання та багатство.
Оскільки Медовий Спас ще називають Спасом на воді, із собою до церкви обов’язково треба взяти воду, щоб її освятити. Крім цього, бажано освятити і мак, оскільки якраз до цього часу він дозріває.
Можна святити хліб, адже він вважається символом дому та сім’ї, хрін — символ стійкості у вірі, сіль — символ готовності до труднощів у житті, а також домашню випічку з медом. Доповнити кошик можуть свічки та пахуча зелень (м’ята, чебрець, чорнобривці).
Що не можна нести до церкви на Медовий спас
- Не варто класти в кошик міцні напої та м’ясні вироби.
- Також у жодному разі не можна святити матеріальні цінності — гроші, прикраси, ключі від будинку чи нової машини, мобільний телефон.
- Заборонено святити гаманці, речі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найсмачніші булочки з маком на дріжджах, які є одним із атрибутів Медового чи Макового спасу.