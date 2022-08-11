Медовий Спас 2022: які продукти категорично не можна освячувати у церкві

Оскільки на Спаса прийнято ходити до церкви, важливо знати, які продукти можна і не можна освячувати.

У неділю, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято Медовий спас чи Маковея. За традицією всі віряни цього дня вирушають до церкви та храмів, щоб взяти участь в урочистому богослужінні, та освятити свій урожай. Однак не всі продукти можна нести до храму.

"Телеграф" розповідає, що ж можна, а що не можна класти у свій кошик, який і освячують на Медовий спас чи Маковея. Не варто, забувати і про "маковійчик" — букет, який складається з айстр, гвоздик, чорнобривців, волошок, барвінку, колосків пшениці та різноманітних лікарських трав (полин, чебрець, м’ята, любисток).

Що можна освячувати у церкві на Маковея

Медовий врятував те й медовий, щоб принести до храму мед, і з нового збору. Також можна освячувати і медові стільники. Вважається, що заговорений на Спас мед приваблює грошову удачу, процвітання та багатство.

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Оскільки Медовий Спас ще називають Спасом на воді, із собою до церкви обов’язково треба взяти воду, щоб її освятити. Крім цього, бажано освятити і мак, оскільки якраз до цього часу він дозріває.

Можна святити хліб, адже він вважається символом дому та сім’ї, хрін — символ стійкості у вірі, сіль — символ готовності до труднощів у житті, а також домашню випічку з медом. Доповнити кошик можуть свічки та пахуча зелень (м’ята, чебрець, чорнобривці).

Що не можна нести до церкви на Медовий спас

Не варто класти в кошик міцні напої та м’ясні вироби.

Також у жодному разі не можна святити матеріальні цінності — гроші, прикраси, ключі від будинку чи нової машини, мобільний телефон.

Заборонено святити гаманці, речі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найсмачніші булочки з маком на дріжджах, які є одним із атрибутів Медового чи Макового спасу.