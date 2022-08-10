Незамінний атрибут Маковея: рецепт найсмачніших булочок з маком на дріжджах
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Ці здобні булочки назавжди полонять ваше серце та шлунок.
У неділю, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято Медовий спас чи Маковея. Однією із традицій цього свята є випікання медових пряників, а також випічки з маком. Тому рецепт найсмачніших булочок із маком на дріжджах буде як ніколи доречним.
Рецептом повітряної випічки поділилася кулінарний блогер asorti_vid_nasti у своєму інстаграмі. А також вона опублікувала відеорецепт на своєму каналі в Ютуб.
Дріжджові булочки з маком: рецепт
Інгредієнти:
- Молоко — 250 мл
- Борошно — 600 гр
- Яйця — 3 шт (2 в тісто і 1 для намазування)
- Олія — 2 ст.л.
- Сіль — 0,5 ч.л.
- Цукор — 200 гр
- Дріжджі (сухі) — 11 гр
- Вершкове масло — 95 гр
Начинка :
- Мак — 100-130 гр
- Цукор — 2,5-3 ст.л.
- Мед — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Приготуйте опару — тепле молоко з’єднайте з 1 ст.л. цукру з гіркою, дріжджами та 2 ст.л. борошна. Все добре перемішайте та поставте в тепле місце на 20 хвилин.
- Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі.
- Додайте в опару рослинну олію і перемішайте.
- В окремій глибокій мисці збийте яйця, цукор і сіль. А потім додайте розтоплене вершкове масло та опару. Добре все перемішайте
- Борошно додайте поступово. Добре вимісити тісто і поставити його в тепле місце на 1,5 години. Через цей час трохи тісто обімніть і залиште ще на пів години.
- Приготуйте начинку — в киплячу воду насипте мак, трохи поваріть і вимкніть. Дати маку настоятися і відкиньте його на друшляк, щоб зцідити рідину. Після цього додайте в мак цукор і мед і ретельно все перетріть.
- Тісто розділіть на 2 частини і кожну розкачайте, розтягуючи тісто.
- Викладіть начинку і поверніть все рулетом, який потім наріжте на булочки і викладіть на лист, застелений пергаментним папером.
- Поставте майбутні булочки в тепле місце на 20 хвилин, потім змастіть їх яйцем і випікайте в духовці при 180 градусах до готовності.
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