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Незамінний атрибут Маковея: рецепт найсмачніших булочок з маком на дріжджах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Цим булочкам немає рівних Новина оновлена 10 серпня 2022, 12:59
Цим булочкам немає рівних

Ці здобні булочки назавжди полонять ваше серце та шлунок.

У неділю, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято Медовий спас чи Маковея. Однією із традицій цього свята є випікання медових пряників, а також випічки з маком. Тому рецепт найсмачніших булочок із маком на дріжджах буде як ніколи доречним.

Рецептом повітряної випічки поділилася кулінарний блогер asorti_vid_nasti у своєму інстаграмі. А також вона опублікувала відеорецепт на своєму каналі в Ютуб.

Дріжджові булочки з маком: рецепт

Інгредієнти:

  • Молоко — 250 мл
  • Борошно — 600 гр
  • Яйця — 3 шт (2 в тісто і 1 для намазування)
  • Олія — 2 ст.л.
  • Сіль — 0,5 ч.л.
  • Цукор — 200 гр
  • Дріжджі (сухі) — 11 гр
  • Вершкове масло — 95 гр

Начинка :

  • Мак — 100-130 гр
  • Цукор — 2,5-3 ст.л.
  • Мед — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте опару — тепле молоко з’єднайте з 1 ст.л. цукру з гіркою, дріжджами та 2 ст.л. борошна. Все добре перемішайте та поставте в тепле місце на 20 хвилин.
  2. Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі.
  3. Додайте в опару рослинну олію і перемішайте.
  4. В окремій глибокій мисці збийте яйця, цукор і сіль. А потім додайте розтоплене вершкове масло та опару. Добре все перемішайте
  5. Борошно додайте поступово. Добре вимісити тісто і поставити його в тепле місце на 1,5 години. Через цей час трохи тісто обімніть і залиште ще на пів години.
  6. Приготуйте начинку — в киплячу воду насипте мак, трохи поваріть і вимкніть. Дати маку настоятися і відкиньте його на друшляк, щоб зцідити рідину. Після цього додайте в мак цукор і мед і ретельно все перетріть.
  7. Тісто розділіть на 2 частини і кожну розкачайте, розтягуючи тісто.
  8. Викладіть начинку і поверніть все рулетом, який потім наріжте на булочки і викладіть на лист, застелений пергаментним папером.
  9. Поставте майбутні булочки в тепле місце на 20 хвилин, потім змастіть їх яйцем і випікайте в духовці при 180 градусах до готовності.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачних оладок без борошна та дріжджів, а також рецепт швидких оладок на кефірі.

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