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Як приготувати прості оладки за 20 хвилин: легкий рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Оладки на кефірі Новина оновлена 13 березня 2022, 19:15
Оладки на кефірі

Ці швидкі оладки готуються на кефірі

Готуються оладки на кефірі дуже просто та швидко. Головне пам’ятати, що кефір перед замішуванням тіста потрібно трохи підігріти.

Інгредієнти:

  • Кефір 250
  • Борошно 230
  • Яйце 1 шт.
  • Цукор 2 ст. л.
  • Сіль 3 г
  • Сода 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

З’єднуємо кефір з яйцями, цукром, сіллю, збиваємо в однорідну масу (кефір обов’язково повинен бути теплий), додаємо частинами борошно і замішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо соду, перемішуємо, чекаємо 10-15 хвилин і смажимо. Смачного!

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#Рецепти #Оладки
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