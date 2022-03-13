Як приготувати прості оладки за 20 хвилин: легкий рецепт
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Ці швидкі оладки готуються на кефірі
Готуються оладки на кефірі дуже просто та швидко. Головне пам’ятати, що кефір перед замішуванням тіста потрібно трохи підігріти.
Інгредієнти:
- Кефір 250
- Борошно 230
- Яйце 1 шт.
- Цукор 2 ст. л.
- Сіль 3 г
- Сода 0,5 ч.л.
Спосіб приготування:
З’єднуємо кефір з яйцями, цукром, сіллю, збиваємо в однорідну масу (кефір обов’язково повинен бути теплий), додаємо частинами борошно і замішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо соду, перемішуємо, чекаємо 10-15 хвилин і смажимо. Смачного!
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