Як приготувати прості оладки за 20 хвилин: легкий рецепт

Ці швидкі оладки готуються на кефірі

Готуються оладки на кефірі дуже просто та швидко. Головне пам’ятати, що кефір перед замішуванням тіста потрібно трохи підігріти.

Інгредієнти:

Кефір 250

Борошно 230

Яйце 1 шт.

Цукор 2 ст. л.

Сіль 3 г

Сода 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

З’єднуємо кефір з яйцями, цукром, сіллю, збиваємо в однорідну масу (кефір обов’язково повинен бути теплий), додаємо частинами борошно і замішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо соду, перемішуємо, чекаємо 10-15 хвилин і смажимо. Смачного!

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