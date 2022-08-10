Незаменимый атрибут Маковея: рецепт вкуснейших булочек с маком на дрожжах
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 81
Эти сдобные булочки навсегда полонят ваше сердце и желудок.
В воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник Медовый спас или Маковея. Одной из традиций этого праздника является выпекание медовых пряников, а также выпечки с маком. Поэтому рецепт вкуснейших булочек с маком на дрожжах будет как никогда кстати.
Рецептом воздушной выпечки поделилась кулинарный блогер asorti_vid_nasti в своем Инстаграм. А также она опубликовала и видеорецепт на своем канале в Ютуб.
Дрожжевые булочки с маком: рецепт
Ингредиенты:
- Молоко — 250 мл
- Мука — 600 гр
- Яйца — 2 шт (в тесто) + 1 шт (на смазку)
- Раст. масло — 2 ст.л.
- Соль — 0,5 ч.л.
- Сахар — 200 гр
- Дрожжи (сухие) — 11 гр
- Сливочное масло — 95 гр
Начинка:
- Мак — 100-130 гр
- Сахар — 2,5-3 ст.л.
- Мёд — 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Приготовьте опару — теплое молоко соедините с 1 ст.л. сахара с горкой, дрожжами и 2 ст.л. муки. Все хорошо перемешайте и поставьте в теплое место на 20 минут.
- Сливочное масло растопите в микроволновке.
- Добавьте в подошедшую опару растительное масло и перемешайте.
- В отдельной глубокой миске взбейте яйца, сахар и соль. А после добавьте растопленное сливочное масло и опару. Хорошо все перемешайте
- Муку добавляйте постепенно. Хорошо вымесите тесто и поставьте его в теплое место на 1,5 часа. Спустя это время немного тесто обомните и оставьте еще на полчаса.
- Приготовьте начинку — в кипящую воду насыпьте мак, немного его поварите и выключите. Дать маку настояться и откиньте его на дуршлаг, чтобы сцедить жидкость. После добавьте в мак сахар и мед и тщательно все перетрите.
- Тесто разделите на 2 части, и каждую раскатайте, растягивая тесто.
- Выложите начинку и сверните все рулетом, который потом нарежьте на булочки и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Поставьте будущие булочки в теплое место на минут 20, после смажьте их яйцом и выпекайте в духовке при 180 градусах до готовности.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкусных оладушек без муки и дрожжей, а также рецепт быстрых оладий на кефире.