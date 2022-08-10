Незаменимый атрибут Маковея: рецепт вкуснейших булочек с маком на дрожжах

Эти сдобные булочки навсегда полонят ваше сердце и желудок.

В воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник Медовый спас или Маковея. Одной из традиций этого праздника является выпекание медовых пряников, а также выпечки с маком. Поэтому рецепт вкуснейших булочек с маком на дрожжах будет как никогда кстати.

Рецептом воздушной выпечки поделилась кулинарный блогер asorti_vid_nasti в своем Инстаграм. А также она опубликовала и видеорецепт на своем канале в Ютуб.

Дрожжевые булочки с маком: рецепт

Ингредиенты:

Молоко — 250 мл

Мука — 600 гр

Яйца — 2 шт (в тесто) + 1 шт (на смазку)

Раст. масло — 2 ст.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Сахар — 200 гр

Дрожжи (сухие) — 11 гр

Сливочное масло — 95 гр

Начинка:

Мак — 100-130 гр

Сахар — 2,5-3 ст.л.

Мёд — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Приготовьте опару — теплое молоко соедините с 1 ст.л. сахара с горкой, дрожжами и 2 ст.л. муки. Все хорошо перемешайте и поставьте в теплое место на 20 минут. Сливочное масло растопите в микроволновке. Добавьте в подошедшую опару растительное масло и перемешайте. В отдельной глубокой миске взбейте яйца, сахар и соль. А после добавьте растопленное сливочное масло и опару. Хорошо все перемешайте Муку добавляйте постепенно. Хорошо вымесите тесто и поставьте его в теплое место на 1,5 часа. Спустя это время немного тесто обомните и оставьте еще на полчаса. Приготовьте начинку — в кипящую воду насыпьте мак, немного его поварите и выключите. Дать маку настояться и откиньте его на дуршлаг, чтобы сцедить жидкость. После добавьте в мак сахар и мед и тщательно все перетрите. Тесто разделите на 2 части, и каждую раскатайте, растягивая тесто. Выложите начинку и сверните все рулетом, который потом нарежьте на булочки и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставьте будущие булочки в теплое место на минут 20, после смажьте их яйцом и выпекайте в духовке при 180 градусах до готовности.

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