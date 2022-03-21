Без борошна та дріжджів: рецепт пишних оладок на кефірі

Ця проста страва відмінно підходить для сніданку.

В умовах, коли в магазинах не завжди є всі товари, великою популярністю користуються рецепти із заміною того чи іншого інгредієнта. Наприклад, можна спекти хліб без дріжджів або зробити котлети без м’яса та яєць. Цього разу ми розповімо, як приготувати пишні оладки без борошна.

Рецепт пишних оладок на кефірі

Інгредієнти:

150 мл кефіру;

100 г манки;

1 яйце;

2 ст. л. цукру;

1 пакетик ванільного цукру (за бажанням);

0,5 ч. л. соди (гашеної);

дрібка солі;

1 яблуко (або груша);

олія для смаження.

Спосіб приготування:

У кефір всипте манку, сіль, цукор та ванільний цукор. Все ретельно перемішайте та залиште на 30 хвилин. Додайте|добавляйте| яйце і замісіть тісто. Соду погасіть і додайте|добавляйте| в тісто. Почистіть і дрібно наріжте яблуко. Додайте його в тісто і обережно перемішайте. Консистенція тіста для приготування оладок із манки на кефірі повинна вийти не густа. Обсмажте оладки на добре розігрітій сковороді до золотистої скориночки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати хліб удома, не замішуючи тісто.