Таку яблучну шарлотку ви ще не готували: рецепт ароматної випічки з білим наливом від Клопотенка (відео)

Багато яблук, приємний аромат кориці, ідеальна як у гарячому, так і холодному вигляді

"Родзинкою" шарлотки стануть яблука — білий налив. Без соди, як і у випадку з класичною яблучною шарлоткою, в цьому рецепті можна точно обійтися.

Простим рецептом поділився відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко на офіційній сторінці в Інстаграмі.

Як приготувати яблучну шарлотку за рецептом Клопотенка

"Збиваєте 4 яйця зі 150 г цукру до такого білого густого стану. Обережно всипаєте в яйця 160 г борошна і перемішуєте. Власне, це і є тісто на шарлотку. Берете потім білий налив, нарізаєте скибочками і посипаєте корицею. Яблука з корицею додаєте у тісто і перемішуєте. Я ще придумав додати у цю шарлотку апельсинову цедру, але завтикав на відео. Тому зробіть це за мене. Запікати можна у мультиварці на режимі "випічка" годину або у духовці на 180 градусах. Форму змастити вершковим маслом та присипати борошном. Все", — розповів кулінар.

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