Такую яблочную шарлотку вы еще не готовили: рецепт ароматной выпечки с белым наливом от Клопотенко (видео)

Много яблок, приятный аромат корицы, идеальна как в горячем, так и холодном виде

"Изюминкой" шарлотки станут яблоки — белый налив. Без соды, как и в случае с классической яблочной шарлоткой, в этом рецепте можно точно обойтись.

Простым рецептом поделился известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своей официальной странице в Инстаграме.

Как приготовить яблочную шарлотку по рецепту Клопотенко

"Взбиваете 4 яйца со 150 г сахара до белого густого состояния. Осторожно всыпаете в яйца 160 г муки и перемешиваете. Собственно, это и есть тесто на шарлотку. Берете потом белый налив, нарезаете ломтиками и посыпаете корицей. Яблоки с корицей добавляете в тесто и перемешиваете. Я еще придумал добавить в эту шарлотку апельсиновую цедру, но затыкал на видео. Потому сделайте это за меня. Запекать можно в мультиварке на режиме "выпечка" час или в духовке на 180 градусах. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Все", — рассказал кулинар.

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