Как приготовить простые оладушки за 20 минут: легкий рецепт

Эти быстрые оладьи готовятся на кефире

Готовятся оладушки на кефире очень просто и быстро. Главное помнить, что кефир перед замешиванием теста нужно немного подогреть.

Ингредиенты:

Кефир 250

Мука 230

Яйцо 1 шт

Сахар 2 ст. л.

Соль 3 г

Сода 0.5 ч. л.

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Способ приготовления:

Соединяем кефир с яйцами, сахаром, солью, взбиваем в однородную массу (кефир обязательно должен быть теплый), добавляем частями муку и замешиваем что бы не было комочков. Добавляем соду, перемешиваем, ждем 10-15 минут и жарим. Приятного аппетита!

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