Как приготовить простые оладушки за 20 минут: легкий рецепт
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Эти быстрые оладьи готовятся на кефире
Готовятся оладушки на кефире очень просто и быстро. Главное помнить, что кефир перед замешиванием теста нужно немного подогреть.
Ингредиенты:
- Кефир 250
- Мука 230
- Яйцо 1 шт
- Сахар 2 ст. л.
- Соль 3 г
- Сода 0.5 ч. л.
Способ приготовления:
Соединяем кефир с яйцами, сахаром, солью, взбиваем в однородную массу (кефир обязательно должен быть теплый), добавляем частями муку и замешиваем что бы не было комочков. Добавляем соду, перемешиваем, ждем 10-15 минут и жарим. Приятного аппетита!
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