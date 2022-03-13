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Как приготовить простые оладушки за 20 минут: легкий рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Оладьи на кефире Новость обновлена 13 марта 2022, 19:15
Оладьи на кефире

Эти быстрые оладьи готовятся на кефире

Готовятся оладушки на кефире очень просто и быстро. Главное помнить, что кефир перед замешиванием теста нужно немного подогреть.

Ингредиенты:

  • Кефир 250
  • Мука 230
  • Яйцо 1 шт
  • Сахар 2 ст. л.
  • Соль 3 г
  • Сода 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

Соединяем кефир с яйцами, сахаром, солью, взбиваем в однородную массу (кефир обязательно должен быть теплый), добавляем частями муку и замешиваем что бы не было комочков. Добавляем соду, перемешиваем, ждем 10-15 минут и жарим. Приятного аппетита!

Отметим, что в то время, когда большинство магазинов закрыты в связи с российско-украинской войной, актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее.

Также недавно украинский кулинар Евгений Клопотенко опубликовал рецепт украинской паляницы для тех, кто правильно выговаривает ее название. То есть, исключительно для украинцев.

Теги:
#Рецепты #Оладьи
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