Без муки и соды: рецепт нежнейшей шарлотки с яблоками

Яблочная шарлотка — один из простых по приготовлению десертов современной кухни

Даже из ограниченного набора продуктов можно приготовить очень вкусные блюда, которые поднимут настроение в это непростое для украинцев время. "Изюминкой" шарлотки станут яблоки, а также творог, однако без муки, как и в случае с творожной запеканкой, и соды в этом рецепте можно точно обойтись.

Такая диетическая шарлотка не оставит равнодушным никого, пишет edabez.ru.

Ингредиенты:

3-4 яблока;

½ стакана сахара;

100 гр. сливочного масла;

Стакан манки;

1 яйцо;

250 грамм творога (не зернистого)

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Приготовление:

Очищаем от сердцевины яблоки (лучше сладко-кислых) и нарезаем средним кубиком. Посыпаем нарезанные яблочки ½ стакана сахара песка, перемешиваем. 100 грамм сливочного масла растапливаем на водяной бане, засыпаем один стакан манки, одно яйцо, 250 грамм творога (не зернистого) и все смешиваем. Форма для выпечки смазываем маслом и просыпаем сухарями (манкой). Если яблоки дали сок – это хорошо: сок не убираем. Смешиваем сок с яблоками, выкладываем на дно формы произвольно и выливаем на них приготовленное тесто. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов около 30 минут. Выпечка готова, приятного аппетита!

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