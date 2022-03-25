Без муки и соды: рецепт нежнейшей шарлотки с яблоками
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Яблочная шарлотка — один из простых по приготовлению десертов современной кухни
Даже из ограниченного набора продуктов можно приготовить очень вкусные блюда, которые поднимут настроение в это непростое для украинцев время. "Изюминкой" шарлотки станут яблоки, а также творог, однако без муки, как и в случае с творожной запеканкой, и соды в этом рецепте можно точно обойтись.
Такая диетическая шарлотка не оставит равнодушным никого, пишет edabez.ru.
Ингредиенты:
- 3-4 яблока;
- ½ стакана сахара;
- 100 гр. сливочного масла;
- Стакан манки;
- 1 яйцо;
- 250 грамм творога (не зернистого)
Приготовление:
- Очищаем от сердцевины яблоки (лучше сладко-кислых) и нарезаем средним кубиком.
- Посыпаем нарезанные яблочки ½ стакана сахара песка, перемешиваем.
- 100 грамм сливочного масла растапливаем на водяной бане, засыпаем один стакан манки, одно яйцо, 250 грамм творога (не зернистого) и все смешиваем.
- Форма для выпечки смазываем маслом и просыпаем сухарями (манкой).
- Если яблоки дали сок – это хорошо: сок не убираем. Смешиваем сок с яблоками, выкладываем на дно формы произвольно и выливаем на них приготовленное тесто.
- Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов около 30 минут. Выпечка готова, приятного аппетита!
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