Укр

Без муки и соды: рецепт нежнейшей шарлотки с яблоками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Шарлотка с яблоками на манке Новость обновлена 25 марта 2022, 15:12
Шарлотка с яблоками на манке

Яблочная шарлотка — один из простых по приготовлению десертов современной кухни

Даже из ограниченного набора продуктов можно приготовить очень вкусные блюда, которые поднимут настроение в это непростое для украинцев время. "Изюминкой" шарлотки станут яблоки, а также творог, однако без муки, как и в случае с творожной запеканкой, и соды в этом рецепте можно точно обойтись.

Такая диетическая шарлотка не оставит равнодушным никого, пишет edabez.ru.

Ингредиенты:

  • 3-4 яблока;
  • ½ стакана сахара;
  • 100 гр. сливочного масла;
  • Стакан манки;
  • 1 яйцо;
  • 250 грамм творога (не зернистого)

Приготовление:

  1. Очищаем от сердцевины яблоки (лучше сладко-кислых) и нарезаем средним кубиком.
  2. Посыпаем нарезанные яблочки ½ стакана сахара песка, перемешиваем.
  3. 100 грамм сливочного масла растапливаем на водяной бане, засыпаем один стакан манки, одно яйцо, 250 грамм творога (не зернистого) и все смешиваем.
  4. Форма для выпечки смазываем маслом и просыпаем сухарями (манкой).
  5. Если яблоки дали сок – это хорошо: сок не убираем. Смешиваем сок с яблоками, выкладываем на дно формы произвольно и выливаем на них приготовленное тесто.
  6. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов около 30 минут. Выпечка готова, приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкусных оладушек без муки и дрожжей, а также рецепт быстрых оладий на кефире.

Теги:
#Рецепты #Шарлотка
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