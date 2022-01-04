Тает во рту: рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки

Эта творожная запеканка придется по вкусу всей семье.

Творожная запеканка — любимый завтрак многих еще из детства, ведь это вкусное и полезное блюдо нам часто готовили в детском саду. Сегодня же хозяйки хотят усовершенствовать рецепт творожной запеканки еще сильнее и не добавлять в тесто муку или манку, которые сильно повышают калорийность.

Рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки публикует сайт edimdoma.ru.

Ингредиенты

творог — 250 грамм

молоко или сливки — -100 мл(в зависимости от влажности творога)

2 яйца

сахар — 2 ст.ложки или по вкусу

ванилин(или иные ваши любимые пряности)

масло слив.для смазывания формы

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков. Взбейте погружным блендером творог с молоком, сахаром, пряностями и желтками. Масса должна получиться, как густая сметана. Отдельно взбейте белки до пиков. Этим же венчиком или ложкой ввести белки в творожную массу. Выложите в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте в духовке около 35 минут при температуре 160-170 градусов. Полностью остудите и нарежьте порциями. При желании можно украсить сметаной и листиками мяты.

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