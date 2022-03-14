Укр

Как приготовить блинчики, если под рукой нет яиц и молока

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
263
Блинчики на воде Новость обновлена 14 марта 2022, 21:53
Блинчики на воде

Если нет нужных ингредиентов, это не причина для отказа от любимых блюд

Когда за окном идет война, нет ничего странного в том, что в вашем холодильнике может не доставать нужных продуктов. Чтобы облегчить себе приготовление любимых блинчиков, можно воспользоваться особым рецептом, который не предусматривает ни яиц, ни молока.

Можно сказать, что такие блинчики выйдут вегетарианскими, но также и очень вкусными.

Ингредиенты:

  • вода — 0,5 литра;
  • мука пшеничная – 2 стакана;
  • растительное масло – 5 столовых ложек;
  • сахар — 2-3 столовых ложки;
  • сода – 0,5 чайных ложек;
  • соль – 0,5 чайной ложки.

Приготовление:

  1. Смешиваем сухие компоненты – муку, соду, сахар и соль.
  2. Затем постепенно добавляем воду, взбивая смесь венчиком или вилкой. Размешиваем, чтобы не было комочков.
  3. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем еще раз. Даем отдохнуть тесту.
  4. Сковороду хорошенько прогреваем на огне, смазываем растительным маслом и выпекаем блины, переворачивая лопаткой. Блинчики готовы, приятного аппетита!

Добавим, что сегодня актуальным является вопрос, как испечь хлеб в домашних условиях. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее.

Также, если вы любите оладьи, но у вас нет времени долго возиться с их приготовлением, то рецепт быстрых оладушек на кефире вам очень пригодиться в непредвиденных обстоятельствах.

Теги:
#Рецепты #Блинчики
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
Новости России
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
На главном телеканале рф открыто призвали закончить войну с Украиной: смелое видео эфира стало хитом
Дата публикации
Категория
США считает, что Пекин может пойти на уступки Кремлю
Китай умалчивает позицию по помощи россии и может пойти на уступки – американские СМИ
Дата публикации
Категория
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Дата публикации
Категория
Митинг в Мелитополе
На митинге в Мелитополе украинцы голыми руками пытались остановить вооруженных оккупанов — момент попал на видео
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: русские продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю