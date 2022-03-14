Как приготовить блинчики, если под рукой нет яиц и молока

Если нет нужных ингредиентов, это не причина для отказа от любимых блюд

Когда за окном идет война, нет ничего странного в том, что в вашем холодильнике может не доставать нужных продуктов. Чтобы облегчить себе приготовление любимых блинчиков, можно воспользоваться особым рецептом, который не предусматривает ни яиц, ни молока.

Можно сказать, что такие блинчики выйдут вегетарианскими, но также и очень вкусными.

Ингредиенты:

вода — 0,5 литра;

мука пшеничная – 2 стакана;

растительное масло – 5 столовых ложек;

сахар — 2-3 столовых ложки;

сода – 0,5 чайных ложек;

соль – 0,5 чайной ложки.

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Приготовление:

Смешиваем сухие компоненты – муку, соду, сахар и соль. Затем постепенно добавляем воду, взбивая смесь венчиком или вилкой. Размешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем еще раз. Даем отдохнуть тесту. Сковороду хорошенько прогреваем на огне, смазываем растительным маслом и выпекаем блины, переворачивая лопаткой. Блинчики готовы, приятного аппетита!

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