Без муки и дрожжей: рецепт пышных оладьев на кефире

Это простое блюдо отлично подходит для завтрака

В условиях, когда в магазинах не всегда в наличии есть все товары, большой популярностью пользуются рецепты с заменой того или иного ингредиента. Например, можно испечь хлеб без дрожжей или сделать котлеты без мяса и яиц. На этот раз мы расскажем, как приготовить пышные оладьи без муки.

Рецепт пышных оладьев на кефире

Ингредиенты:

150 мл кефира;

100 г манки;

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

1 пакетик ванильного сахара (по желанию);

0,5 ч. л. соды (гашеной);

щепотка соли;

1 яблоко (или груша);

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

В кефир всыпте манку, соль, сахар и ванильный сахар. Всё тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут. Добавьте яйцо и замесите тесто. Соду погасите и добавьте в тесто. Почистите и мелко нарежьте яблоко. Добавьте его в тесто и аккуратно перемешайте. Консистенция теста для приготовления оладьев из манки на кефире должна получиться не густая. Обжарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

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