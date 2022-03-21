Без муки и дрожжей: рецепт пышных оладьев на кефире
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 371
Это простое блюдо отлично подходит для завтрака
В условиях, когда в магазинах не всегда в наличии есть все товары, большой популярностью пользуются рецепты с заменой того или иного ингредиента. Например, можно испечь хлеб без дрожжей или сделать котлеты без мяса и яиц. На этот раз мы расскажем, как приготовить пышные оладьи без муки.
Рецепт пышных оладьев на кефире
Ингредиенты:
- 150 мл кефира;
- 100 г манки;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара (по желанию);
- 0,5 ч. л. соды (гашеной);
- щепотка соли;
- 1 яблоко (или груша);
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- В кефир всыпте манку, соль, сахар и ванильный сахар. Всё тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Добавьте яйцо и замесите тесто.
- Соду погасите и добавьте в тесто. Почистите и мелко нарежьте яблоко. Добавьте его в тесто и аккуратно перемешайте. Консистенция теста для приготовления оладьев из манки на кефире должна получиться не густая.
- Обжарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить хлеб дома, не замешивая тесто.