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Без муки и дрожжей: рецепт пышных оладьев на кефире

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Простой рецепт оладьев Новость обновлена 21 марта 2022, 08:47
Простой рецепт оладьев

Это простое блюдо отлично подходит для завтрака

В условиях, когда в магазинах не всегда в наличии есть все товары, большой популярностью пользуются рецепты с заменой того или иного ингредиента. Например, можно испечь хлеб без дрожжей или сделать котлеты без мяса и яиц. На этот раз мы расскажем, как приготовить пышные оладьи без муки.

Рецепт пышных оладьев на кефире

Ингредиенты:

  • 150 мл кефира;
  • 100 г манки;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара (по желанию);
  • 0,5 ч. л. соды (гашеной);
  • щепотка соли;
  • 1 яблоко (или груша);
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В кефир всыпте манку, соль, сахар и ванильный сахар. Всё тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
  2. Добавьте яйцо и замесите тесто.
  3. Соду погасите и добавьте в тесто. Почистите и мелко нарежьте яблоко. Добавьте его в тесто и аккуратно перемешайте. Консистенция теста для приготовления оладьев из манки на кефире должна получиться не густая.
  4. Обжарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить хлеб дома, не замешивая тесто.

Теги:
#Рецепт #Оладьи
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