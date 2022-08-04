Быстро, легко и просто: рецепт самого вкусного абрикосового пирога от Глинской (видео)
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Это самый вкусный летний фруктовый пирог с абрикосами и сыром
Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом тертого пирога с яблоками, рассказала, как приготовить аппетитный фруктовый пирог с летними абрикосами.
"Ищете, что приготовить? Нужен рецепт десерта, чтобы быстро, вкусно и недорого? Тогда этот рецепт для вас. Обещаю, семья и вы будете довольны результатом, он невероятно вкусен!", — отмечает победительница второго сезона проекта "МастерШеф".
Как приготовить абрикосовый пирог
Ингредиенты:
Для песочной крошки:
- 50 г муки (2.5 ст.л.)
- 30 г сахара (1.5 ст.л.)
- 30 г сливочного масла (холодного, жирность 62%) (2 ст.л.)
- соль
Приготовление:
- Смешиваем муку, сахар, соль.
- Добавляем холодное сливочное масло, делаем песочную крошку. Ставим в морозильную камеру.
Для теста:
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры, 62% жирности) (1/2 уп)
- 100 г яиц (2 шт.)
- 100 г муки (5 ст.л.)
- 5 г разрыхлителя (1 ч.л. с горкой)
- 80 г сахара (4 ст.л.)
- ванильный сахар (по желанию)
Приготовление:
- Взбиваем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и ванильный сахар, перемешиваем.
- Добавляем яйца комнатной температуры. Перемешиваем.
- Перемешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем и перемешиваем до однородной консистенции.
Для творожной начинки:
- 350 г сыра (жирностью 5-9%)
- 100 г яиц (2 шт.)
- 150 г сметаны (жирностью 10-15%) (6 ст.л.)
- 80 г сахара (4 ст.л.)
- 350 г абрикос
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты и взбиваем до однородной консистенции.
- Берем форму диаметром 20-22 см. На дно пергамент, стороны формы смазываем сливочным маслом.
- Выкладываем тесто и разравниваем его. Выкладываем творожную начинку. И дальше половинки абрикосов. Посыпаем песочной крошкой.
- Отправляем в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов 45-50 минут.
- Оставляем на 2-3 часа, чтобы остыл.
Ранее мы делились рецептом вишневого тертого пирога. Эту немецкую выпечку можно приготовить с замороженными ягодами или даже с вареньем.