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Быстро, легко и просто: рецепт самого вкусного абрикосового пирога от Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить фруктовый пирог с абрикосами
Как приготовить фруктовый пирог с абрикосами

Это самый вкусный летний фруктовый пирог с абрикосами и сыром

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом тертого пирога с яблоками, рассказала, как приготовить аппетитный фруктовый пирог с летними абрикосами.

"Ищете, что приготовить? Нужен рецепт десерта, чтобы быстро, вкусно и недорого? Тогда этот рецепт для вас. Обещаю, семья и вы будете довольны результатом, он невероятно вкусен!", — отмечает победительница второго сезона проекта "МастерШеф".

Как приготовить абрикосовый пирог

Ингредиенты:

Для песочной крошки:

  • 50 г муки (2.5 ст.л.)
  • 30 г сахара (1.5 ст.л.)
  • 30 г сливочного масла (холодного, жирность 62%) (2 ст.л.)
  • соль

Приготовление:

  1. Смешиваем муку, сахар, соль.
  2. Добавляем холодное сливочное масло, делаем песочную крошку. Ставим в морозильную камеру.

Для теста:

  • 100 г сливочного масла (комнатной температуры, 62% жирности) (1/2 уп)
  • 100 г яиц (2 шт.)
  • 100 г муки (5 ст.л.)
  • 5 г разрыхлителя (1 ч.л. с горкой)
  • 80 г сахара (4 ст.л.)
  • ванильный сахар (по желанию)

Приготовление:

  1. Взбиваем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и ванильный сахар, перемешиваем.
  2. Добавляем яйца комнатной температуры. Перемешиваем.
  3. Перемешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем и перемешиваем до однородной консистенции.

Для творожной начинки:

  • 350 г сыра (жирностью 5-9%)
  • 100 г яиц (2 шт.)
  • 150 г сметаны (жирностью 10-15%) (6 ст.л.)
  • 80 г сахара (4 ст.л.)
  • 350 г абрикос

Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты и взбиваем до однородной консистенции.
  2. Берем форму диаметром 20-22 см. На дно пергамент, стороны формы смазываем сливочным маслом.
  3. Выкладываем тесто и разравниваем его. Выкладываем творожную начинку. И дальше половинки абрикосов. Посыпаем песочной крошкой.
  4. Отправляем в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов 45-50 минут.
  5. Оставляем на 2-3 часа, чтобы остыл.
пирог с абрикосами и сыром
Самый вкусный летний фруктовый пирог с абрикосами и сыром

Ранее мы делились рецептом вишневого тертого пирога. Эту немецкую выпечку можно приготовить с замороженными ягодами или даже с вареньем.

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#Рецепты #Выпечка #Пироги #Абрикосы