Быстро, легко и просто: рецепт самого вкусного абрикосового пирога от Глинской (видео)

Это самый вкусный летний фруктовый пирог с абрикосами и сыром

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом тертого пирога с яблоками, рассказала, как приготовить аппетитный фруктовый пирог с летними абрикосами.

"Ищете, что приготовить? Нужен рецепт десерта, чтобы быстро, вкусно и недорого? Тогда этот рецепт для вас. Обещаю, семья и вы будете довольны результатом, он невероятно вкусен!", — отмечает победительница второго сезона проекта "МастерШеф".

Как приготовить абрикосовый пирог

Ингредиенты:

Для песочной крошки:

50 г муки (2.5 ст.л.)

30 г сахара (1.5 ст.л.)

30 г сливочного масла (холодного, жирность 62%) (2 ст.л.)

соль

Приготовление:

Смешиваем муку, сахар, соль. Добавляем холодное сливочное масло, делаем песочную крошку. Ставим в морозильную камеру.

Для теста:

100 г сливочного масла (комнатной температуры, 62% жирности) (1/2 уп)

100 г яиц (2 шт.)

100 г муки (5 ст.л.)

5 г разрыхлителя (1 ч.л. с горкой)

80 г сахара (4 ст.л.)

ванильный сахар (по желанию)

Приготовление:

Взбиваем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и ванильный сахар, перемешиваем. Добавляем яйца комнатной температуры. Перемешиваем. Перемешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем и перемешиваем до однородной консистенции.

Для творожной начинки:

350 г сыра (жирностью 5-9%)

100 г яиц (2 шт.)

150 г сметаны (жирностью 10-15%) (6 ст.л.)

80 г сахара (4 ст.л.)

350 г абрикос

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты и взбиваем до однородной консистенции. Берем форму диаметром 20-22 см. На дно пергамент, стороны формы смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и разравниваем его. Выкладываем творожную начинку. И дальше половинки абрикосов. Посыпаем песочной крошкой. Отправляем в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов 45-50 минут. Оставляем на 2-3 часа, чтобы остыл.

Самый вкусный летний фруктовый пирог с абрикосами и сыром

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