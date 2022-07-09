Тертый вишневый пирог по-немецки: рецепт выпечки, которая пользуется большой популярностью

Представляем вашему вниманию способ приготовления штрейзельного вишневого пирога в духовке

Кто бы отказался от аппетитного, свежеиспеченного пирога, если бы уловил его сладкий аромат? Пирог со свежими ягодами выше всяких похвал. Его приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка сверху… Умопомрачительно! Представляем рецепт тертого пирога с вишнями, который у немцев известен как штрейзельный вишневый пирог.

Эту немецкую выпечку можно приготовить с замороженными ягодами или даже с вареньем, пишет vazhnoznat. Универсальный рецепт вишневого пирога пригодится как летом, так и зимой.

Как приготовить вишневый пирог со штрейзелем (крошкой) в духовке

Ингредиенты для теста:

200 г сливочного масла

4 яйца

160 г сахара

щепотка соли

40 г картофельного крахмала

1 ч. л. разрыхлителя

200 г пшеничной муки

Ингредиенты для начинки:

600 г вишни без косточек

1 ст. л. пшеничной муки

1 ст. л. картофельного крахмала

Ингредиенты для штрейзеля:

150 г пшеничной муки

100 г сахара

100 г сливочного масла

щепотка ванилина

Приготовление:

Готовим штрейзель. Просеиваем муку и смешиваем ее с сахаром и ванилином. Добавляем охлажденное сливочное масло. Затем перетрите руками все в крошку. Оставляем в холодильнике. Размягченное сливочное масло и сахар взбиваем миксером, пока масса не станет пышной. Вводим яйца, взбиваем после каждого добавления. Всыпаем предварительно просеянную муку, соль, крахмал и разрыхлитель. Перемешиваем с помощью миксера до однородности, пока тесто не станет густым и нежным. Готовим начинку. Моем вишню и удаляем косточки. Ягода должна быть сухой, без сока. Смесью муки и крахмала пересыпаем вишню. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и слегка посыпаем мукой. Выкладываем тесто, равномерно распределив его по форме. Выкладываем сверху вишневую начинку и посыпаем ягоды штрейзелем. Отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

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