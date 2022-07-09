Тертый вишневый пирог по-немецки: рецепт выпечки, которая пользуется большой популярностью
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Представляем вашему вниманию способ приготовления штрейзельного вишневого пирога в духовке
Кто бы отказался от аппетитного, свежеиспеченного пирога, если бы уловил его сладкий аромат? Пирог со свежими ягодами выше всяких похвал. Его приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка сверху… Умопомрачительно! Представляем рецепт тертого пирога с вишнями, который у немцев известен как штрейзельный вишневый пирог.
Эту немецкую выпечку можно приготовить с замороженными ягодами или даже с вареньем, пишет vazhnoznat. Универсальный рецепт вишневого пирога пригодится как летом, так и зимой.
Как приготовить вишневый пирог со штрейзелем (крошкой) в духовке
Ингредиенты для теста:
- 200 г сливочного масла
- 4 яйца
- 160 г сахара
- щепотка соли
- 40 г картофельного крахмала
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 200 г пшеничной муки
Ингредиенты для начинки:
- 600 г вишни без косточек
- 1 ст. л. пшеничной муки
- 1 ст. л. картофельного крахмала
Ингредиенты для штрейзеля:
- 150 г пшеничной муки
- 100 г сахара
- 100 г сливочного масла
- щепотка ванилина
Приготовление:
- Готовим штрейзель. Просеиваем муку и смешиваем ее с сахаром и ванилином. Добавляем охлажденное сливочное масло. Затем перетрите руками все в крошку. Оставляем в холодильнике.
- Размягченное сливочное масло и сахар взбиваем миксером, пока масса не станет пышной. Вводим яйца, взбиваем после каждого добавления. Всыпаем предварительно просеянную муку, соль, крахмал и разрыхлитель. Перемешиваем с помощью миксера до однородности, пока тесто не станет густым и нежным.
- Готовим начинку. Моем вишню и удаляем косточки. Ягода должна быть сухой, без сока. Смесью муки и крахмала пересыпаем вишню.
- Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и слегка посыпаем мукой. Выкладываем тесто, равномерно распределив его по форме. Выкладываем сверху вишневую начинку и посыпаем ягоды штрейзелем. Отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.
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