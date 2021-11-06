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Как приготовить тертый яблочный пирог: рецепт Лизы Глинской

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Победительница "МастерШеф-2" поделилась очень простым рецептом вкусного тертого пирога с яблоками Новость обновлена 06 ноября 2021, 10:33
Победительница "МастерШеф-2" поделилась очень простым рецептом вкусного тертого пирога с яблоками

Пришел час пирогов и горячего чая

Тертые пироги на скорую руку давно завоевали сердца всех сладкоежек, которые любят вкусненькое, но не желают тратить время на длительные приготовления и сложные рецепты. Ранее известный украинский кондитер Лиза Глинская рассказала, как приготовить вкусный тертый пирог с ягодной начинкой. В этот раз кулинар поделилась рецептом тертого яблочного пирога.

Рецептом десерта кулинар поделилась в Инстаграме.

Как приготовить тертый пирог с яблоками

Ингредиенты:

Для теста:⁣

  • 200 г муки ⁣
  • 100 г сливочного масла (холодного, 82%)⁣
  • 80 г желтка ⁣
  • 60 г сахара ⁣
  • 6 г разрыхлителя ⁣
  • щепотка соли⁣

Для яблочной начинки:⁣

  • 400 г очищенных яблок ⁣
  • 60 г сахара (по желанию, по вкусу)⁣

Для глазировки: ⁣

  • 20 г желтка⁣
  • 1 ст. л. молока⁣

Способ приготовления:

  1. Смешайте желтки с сахаром, и отдельно муку с разрыхлителем и солью.
  2. Натрите в муку масло.
  3. Добавьте яйцо с сахаром в крошку, заместите тесто.
  4. 1/3 теста оберните пленкой, отправьте в морозилку, 2/3 теста оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
  5. Очистите яблоки, натрите их на крупной терке, при необходимости добавьте сахар.
  6. Соберите пирог.
  7. Тесто из холодильника раскатайте между двумя листами пергамента в круг 23-24 см. Снимите пергамент, уложите тесто в форму.
  8. Срежьте остатки теста.
  9. Выложите яблоки, разровняйте.
  10. Возьмите тесто из морозилки, натрите его на терке поверх пирога.
  11. Отправьте пирог в разогретую до 175 градусов в духовку на 30-35 минут. Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.⁣
  12. После остывания присыпьте пудрой⁣. Приятного чаепития!

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить классическую шарлотку с яблоками.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Выпечка #Пироги #Лиза Глинская
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