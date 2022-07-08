Как приготовить пышную запеканку без муки и соды: суперпростой рецепт (видео)

Клубничная запеканка получается очень нежной

Творожная запеканка – идеальный вариант завтрака или же перекуса. Пока еще не закончился сезон клубники, можно дополнить десерт этой вкусной ягодой. Немаловажно, что для приготовления потребуются простые продукты. При этом мука и сода, как и в случае с шоколадным брауни, не нужна. Зато благодаря крахмалу запеканка будет невероятно пышной.

Как пишет "Телеграф", рецептом клубничной творожной запеканки делится фудблог под ником komashchuk_ksu в Instagram. По словам кулинара, десерт имеет очень нежную текстуру и получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог — 1 кг

Сахар – 150-200 г

Крахмал – 50 г

Яйца – 6 шт.

Клубника — 500 г

Способ приготовления:

Взбить блендером сыр, сахар, крахмал и яйца. Выложить в форму творожную массу и клубнику. Выпекать при 180 градусах примерно час (через 30 минут накрыть фольгой).

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