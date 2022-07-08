Как приготовить пышную запеканку без муки и соды: суперпростой рецепт (видео)
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Клубничная запеканка получается очень нежной
Творожная запеканка – идеальный вариант завтрака или же перекуса. Пока еще не закончился сезон клубники, можно дополнить десерт этой вкусной ягодой. Немаловажно, что для приготовления потребуются простые продукты. При этом мука и сода, как и в случае с шоколадным брауни, не нужна. Зато благодаря крахмалу запеканка будет невероятно пышной.
Как пишет "Телеграф", рецептом клубничной творожной запеканки делится фудблог под ником komashchuk_ksu в Instagram. По словам кулинара, десерт имеет очень нежную текстуру и получается невероятно вкусным.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог — 1 кг
- Сахар – 150-200 г
- Крахмал – 50 г
- Яйца – 6 шт.
- Клубника — 500 г
Способ приготовления:
- Взбить блендером сыр, сахар, крахмал и яйца.
- Выложить в форму творожную массу и клубнику.
- Выпекать при 180 градусах примерно час (через 30 минут накрыть фольгой).
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкуснейшие сырники без муки. Вкус и аромат этого старого доброго десерта порадуют и взрослых, и детей. А также мы делились рецептом шикарного торта без выпечки, который легко приготовить летом.