Укр

Как приготовить пышную запеканку без муки и соды: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Такой десерт невозможно не попробовать
Такой десерт невозможно не попробовать

Клубничная запеканка получается очень нежной

Творожная запеканка – идеальный вариант завтрака или же перекуса. Пока еще не закончился сезон клубники, можно дополнить десерт этой вкусной ягодой. Немаловажно, что для приготовления потребуются простые продукты. При этом мука и сода, как и в случае с шоколадным брауни, не нужна. Зато благодаря крахмалу запеканка будет невероятно пышной.

Как пишет "Телеграф", рецептом клубничной творожной запеканки делится фудблог под ником komashchuk_ksu в Instagram. По словам кулинара, десерт имеет очень нежную текстуру и получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог — 1 кг
  • Сахар – 150-200 г
  • Крахмал – 50 г
  • Яйца – 6 шт.
  • Клубника — 500 г

Способ приготовления:

  1. Взбить блендером сыр, сахар, крахмал и яйца.
  2. Выложить в форму творожную массу и клубнику.
  3. Выпекать при 180 градусах примерно час (через 30 минут накрыть фольгой).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкуснейшие сырники без муки. Вкус и аромат этого старого доброго десерта порадуют и взрослых, и детей. А также мы делились рецептом шикарного торта без выпечки, который легко приготовить летом.

Теги:
#Рецепт #Запеканка