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Сливовый пирог: как приготовить, чтобы понравилось всем домочадцам

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сливовый пирог – простой рецепт выпечки
Сливовый пирог – простой рецепт выпечки

Идеальный способ использовать сезонные летние сливы

Слива – невероятно вкусный фрукт. Слива очень полезна для взрослых и детей. Готовить с данным ингредиентом будет одно удовольствие.

Кулинарный блогер Анна (@anny.cooking) поделилась в Инстаграме идеальным рецептом рыхлого сливового пирога. Такая выпечка получится очень сочной. Сливовый пирог будет отлично смаковать вместе с чашкой кофе или чая.

Как приготовить сливовый пирог

Ингредиенты на форму 24 см:

  • 180 г сахара (или 170+10 ванильного сахара)
  • 180 г сливочного масла
  • щепотка соли
  • 3 яйца
  • 100 г сметаны 15-20%
  • 330 г муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя

Начинка:

  • 6-7 слив
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 1/2 ст.л. сахара

Приготовление:

  1. Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и посыпаем мукой.
  2. Мягкое масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром и солью, смешиваем ложкой и взбиваем миксером до осветления примерно 3 мин.
  3. По одному добавляем яйца, каждый раз взбивая по 1 мин. Добавляем сметану, взбиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем ложкой и взбиваем миксером до осветления теста, около 1 мин.
  4. Выкладываем тесто в форму, сверху половинки слив, и посыпаем сахаром, смешанным с корицей.
  5. Выпекаем при 180 градусах – 50-55 мин.
  6. Перед извлечением из духовки шпажкой проверьте готовность пирога.

Раньше рецептом вишневого тертого пирога поделилась украинский кондитер Лиза Глинская. Эту немецкую выпечку можно приготовить с замороженными ягодами или даже с вареньем.

Теги:
#Рецепты #Выпечка #Пироги #Сливи