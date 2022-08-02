Сливовый пирог: как приготовить, чтобы понравилось всем домочадцам

Идеальный способ использовать сезонные летние сливы

Слива – невероятно вкусный фрукт. Слива очень полезна для взрослых и детей. Готовить с данным ингредиентом будет одно удовольствие.

Кулинарный блогер Анна (@anny.cooking) поделилась в Инстаграме идеальным рецептом рыхлого сливового пирога. Такая выпечка получится очень сочной. Сливовый пирог будет отлично смаковать вместе с чашкой кофе или чая.

Как приготовить сливовый пирог

Ингредиенты на форму 24 см:

180 г сахара (или 170+10 ванильного сахара)

180 г сливочного масла

щепотка соли

3 яйца

100 г сметаны 15-20%

330 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

Начинка:

6-7 слив

1/2 ч.л. корицы

1/2 ст.л. сахара

Приготовление:

Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и посыпаем мукой. Мягкое масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром и солью, смешиваем ложкой и взбиваем миксером до осветления примерно 3 мин. По одному добавляем яйца, каждый раз взбивая по 1 мин. Добавляем сметану, взбиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем ложкой и взбиваем миксером до осветления теста, около 1 мин. Выкладываем тесто в форму, сверху половинки слив, и посыпаем сахаром, смешанным с корицей. Выпекаем при 180 градусах – 50-55 мин. Перед извлечением из духовки шпажкой проверьте готовность пирога.

Раньше рецептом вишневого тертого пирога поделилась украинский кондитер Лиза Глинская. Эту немецкую выпечку можно приготовить с замороженными ягодами или даже с вареньем.