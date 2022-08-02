Сливовый пирог: как приготовить, чтобы понравилось всем домочадцам
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 189
Идеальный способ использовать сезонные летние сливы
Слива – невероятно вкусный фрукт. Слива очень полезна для взрослых и детей. Готовить с данным ингредиентом будет одно удовольствие.
Кулинарный блогер Анна (@anny.cooking) поделилась в Инстаграме идеальным рецептом рыхлого сливового пирога. Такая выпечка получится очень сочной. Сливовый пирог будет отлично смаковать вместе с чашкой кофе или чая.
Как приготовить сливовый пирог
Ингредиенты на форму 24 см:
- 180 г сахара (или 170+10 ванильного сахара)
- 180 г сливочного масла
- щепотка соли
- 3 яйца
- 100 г сметаны 15-20%
- 330 г муки
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
Начинка:
- 6-7 слив
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/2 ст.л. сахара
Приготовление:
- Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и посыпаем мукой.
- Мягкое масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром и солью, смешиваем ложкой и взбиваем миксером до осветления примерно 3 мин.
- По одному добавляем яйца, каждый раз взбивая по 1 мин. Добавляем сметану, взбиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем ложкой и взбиваем миксером до осветления теста, около 1 мин.
- Выкладываем тесто в форму, сверху половинки слив, и посыпаем сахаром, смешанным с корицей.
- Выпекаем при 180 градусах – 50-55 мин.
- Перед извлечением из духовки шпажкой проверьте готовность пирога.
Раньше рецептом вишневого тертого пирога поделилась украинский кондитер Лиза Глинская. Эту немецкую выпечку можно приготовить с замороженными ягодами или даже с вареньем.