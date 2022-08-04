Швидко, легко та просто: рецепт найсмачнішого абрикосового пирога від Глінської (відео)

Це найсмачніший літній фруктовий пиріг з абрикосами та сиром

Відома українська кондитерка Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом тертого пирога з яблуками, розповіла, як приготувати апетитний фруктовий пиріг з літніми абрикосами.

"Шукаєте що приготувати? Потрібен рецепт десерту, щоб швидко, смачно і недорого? Тоді цей рецепт саме для вас. Обіцяю, сім'я і ви будете задоволені результатом, він неймовірно смачний!", — зазначає переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф".

Як приготувати абрикосовий пиріг

Інгредієнти:

Для пісочної крихти:

50 г борошна (2.5 ст.л.)

30 г цукру (1.5 ст.л.)

30 г вершкового масла (холодного, жирність 62%) (2 ст.л.)

сіль

Приготування:

Змішуємо борошно, цукор, сіль. Додаємо холодне масло, робимо пісочну крихту. Ставимо в морозильну камеру.

Для тіста:

100 г вершкового масла (кімнатної температури, 62% жирності) (1/2 уп)

100 г яєць (2 шт.)

100 г борошна (5 ст.л.)

5 г розпушувача (1 ч.л. з гіркою)

80 г цукру (4 ст.л.)

ванільний цукор (за бажанням)

Приготування:

Збиваємо м’яке вершкове масло, додаємо цукор і ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо яйця кімнатної температури. Перемішуємо. Перемішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо та перемішуємо до однорідної консистенції.

Для сирної начинки:

350 г сиру (жирністю 5-9%)

100 г яєць (2 шт.)

150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст.л.)

80 г цукру (4 ст.л.)

350 г абрикос

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо до однорідної консистенції. Беремо форму діаметром 20-22 см. На дно пергамент, сторони форми змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто та розрівнюємо його. Викладаємо сирну начинку. І далі половинки абрикосів. Посипаємо пісочною крихтою. Відправляємо у розігріту духовку. Випікаємо при температурі 170 градусів 45-50 хвилин. Залишаємо на 2-3 години, щоб охолонув.

Найсмачніший літній фруктовий пиріг з абрикосами та сиром

Раніше ми ділилися рецептом вишневого тертого пирога. Цю німецьку випічку можна приготувати із замороженими ягодами або навіть із варенням.