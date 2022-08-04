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Швидко, легко та просто: рецепт найсмачнішого абрикосового пирога від Глінської (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати фруктовий пиріг з абрикосами
Як приготувати фруктовий пиріг з абрикосами

Це найсмачніший літній фруктовий пиріг з абрикосами та сиром

Відома українська кондитерка Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом тертого пирога з яблуками, розповіла, як приготувати апетитний фруктовий пиріг з літніми абрикосами.

"Шукаєте що приготувати? Потрібен рецепт десерту, щоб швидко, смачно і недорого? Тоді цей рецепт саме для вас. Обіцяю, сім'я і ви будете задоволені результатом, він неймовірно смачний!", — зазначає переможниця другого сезону проєкту "МастерШеф".

Як приготувати абрикосовий пиріг

Інгредієнти:

Для пісочної крихти:

  • 50 г борошна (2.5 ст.л.)
  • 30 г цукру (1.5 ст.л.)
  • 30 г вершкового масла (холодного, жирність 62%) (2 ст.л.)
  • сіль

Приготування:

  1. Змішуємо борошно, цукор, сіль.
  2. Додаємо холодне масло, робимо пісочну крихту. Ставимо в морозильну камеру.

Для тіста:

  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури, 62% жирності) (1/2 уп)
  • 100 г яєць (2 шт.)
  • 100 г борошна (5 ст.л.)
  • 5 г розпушувача (1 ч.л. з гіркою)
  • 80 г цукру (4 ст.л.)
  • ванільний цукор (за бажанням)

Приготування:

  1. Збиваємо м’яке вершкове масло, додаємо цукор і ванільний цукор, перемішуємо.
  2. Додаємо яйця кімнатної температури. Перемішуємо.
  3. Перемішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо та перемішуємо до однорідної консистенції.

Для сирної начинки:

  • 350 г сиру (жирністю 5-9%)
  • 100 г яєць (2 шт.)
  • 150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст.л.)
  • 80 г цукру (4 ст.л.)
  • 350 г абрикос

Приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо до однорідної консистенції.
  2. Беремо форму діаметром 20-22 см. На дно пергамент, сторони форми змащуємо вершковим маслом.
  3. Викладаємо тісто та розрівнюємо його. Викладаємо сирну начинку. І далі половинки абрикосів. Посипаємо пісочною крихтою.
  4. Відправляємо у розігріту духовку. Випікаємо при температурі 170 градусів 45-50 хвилин.
  5. Залишаємо на 2-3 години, щоб охолонув.
пиріг з абрикосами та сиром
Найсмачніший літній фруктовий пиріг з абрикосами та сиром

Раніше ми ділилися рецептом вишневого тертого пирога. Цю німецьку випічку можна приготувати із замороженими ягодами або навіть із варенням.

Теги:
#Рецепти #Випічка #Пироги #Абрикоси