Сливовий пиріг: як приготувати, щоб сподобалось всім домочадцям
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Ідеальний спосіб використати сезонні літні сливи
Слива — неймовірно смачний фрукт. Слива дуже корисна для дорослих та дітей. Готувати з даним інгредієнтом буде одне задоволення.
Кулінарний блогер Анна (@anny.cooking) поділилась в Інстаграмі ідеальним рецептом пухкого сливового пирога. Така випічка вийде надзвичайно соковитою. Сливовий пиріг чудово смакуватиме разом з чашкою кави або чаю.
Як приготувати сливовий пиріг
Інгредієнти на форму 24 см:
- 180 г цукру (або 170+10 ванільного цукру)
- 180 г вершкового масла
- дрібка солі
- 3 яйця
- 100 г сметани 15-20%
- 330 г борошна
- 1,5 ч.л. розпушувача
Начинка:
- 6-7 слив
- 1/2 ч.л. кориці
- 1/2 ст.л. цукру
Приготування:
- Форму застилаємо пергаментом, змазуємо маслом і посипаємо борошном.
- М‘яке масло з‘єднуємо з цукром, ванільним цукром і сіллю, змішуємо ложкою і збиваємо міксером до посвітління приблизно 3 хв.
- По одному додаємо яйця, щоразу збиваючи по 1 хв. Додаємо сметану, збиваємо. Додаємо просіяне борошно і розпушувач, перемішуємо ложкою і збиваємо міксером до посвітління тіста, близько 1 хв.
- Викладаємо тісто в форму, зверху половинки слив, і посипаємо цукром, змішаним з корицею.
- Випікаємо при 180 градусах — 50-55 хв.
- Перед тим як виймати з духовки шпажкою перевірте готовність пирога.
Раніше рецептом вишневого тертого пирога поділилась український кондитер Ліза Глінська. Цю німецьку випічку можна приготувати з замороженими ягодами або навіть з варенням.