Сливовий пиріг: як приготувати, щоб сподобалось всім домочадцям

Ідеальний спосіб використати сезонні літні сливи

Слива — неймовірно смачний фрукт. Слива дуже корисна для дорослих та дітей. Готувати з даним інгредієнтом буде одне задоволення.

Кулінарний блогер Анна (@anny.cooking) поділилась в Інстаграмі ідеальним рецептом пухкого сливового пирога. Така випічка вийде надзвичайно соковитою. Сливовий пиріг чудово смакуватиме разом з чашкою кави або чаю.

Як приготувати сливовий пиріг

Інгредієнти на форму 24 см:

180 г цукру (або 170+10 ванільного цукру)

180 г вершкового масла

дрібка солі

3 яйця

100 г сметани 15-20%

330 г борошна

1,5 ч.л. розпушувача

Начинка:

6-7 слив

1/2 ч.л. кориці

1/2 ст.л. цукру

Приготування:

Форму застилаємо пергаментом, змазуємо маслом і посипаємо борошном. М‘яке масло з‘єднуємо з цукром, ванільним цукром і сіллю, змішуємо ложкою і збиваємо міксером до посвітління приблизно 3 хв. По одному додаємо яйця, щоразу збиваючи по 1 хв. Додаємо сметану, збиваємо. Додаємо просіяне борошно і розпушувач, перемішуємо ложкою і збиваємо міксером до посвітління тіста, близько 1 хв. Викладаємо тісто в форму, зверху половинки слив, і посипаємо цукром, змішаним з корицею. Випікаємо при 180 градусах — 50-55 хв. Перед тим як виймати з духовки шпажкою перевірте готовність пирога.

Раніше рецептом вишневого тертого пирога поділилась український кондитер Ліза Глінська. Цю німецьку випічку можна приготувати з замороженими ягодами або навіть з варенням.