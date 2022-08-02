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Сливовий пиріг: як приготувати, щоб сподобалось всім домочадцям

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сливовий пиріг - простий рецепт випічки
Сливовий пиріг - простий рецепт випічки

Ідеальний спосіб використати сезонні літні сливи

Слива — неймовірно смачний фрукт. Слива дуже корисна для дорослих та дітей. Готувати з даним інгредієнтом буде одне задоволення.

Кулінарний блогер Анна (@anny.cooking) поділилась в Інстаграмі ідеальним рецептом пухкого сливового пирога. Така випічка вийде надзвичайно соковитою. Сливовий пиріг чудово смакуватиме разом з чашкою кави або чаю.

Як приготувати сливовий пиріг

Інгредієнти на форму 24 см:

  • 180 г цукру (або 170+10 ванільного цукру)
  • 180 г вершкового масла
  • дрібка солі
  • 3 яйця
  • 100 г сметани 15-20%
  • 330 г борошна
  • 1,5 ч.л. розпушувача

Начинка:

  • 6-7 слив
  • 1/2 ч.л. кориці
  • 1/2 ст.л. цукру

Приготування:

  1. Форму застилаємо пергаментом, змазуємо маслом і посипаємо борошном.
  2. М‘яке масло з‘єднуємо з цукром, ванільним цукром і сіллю, змішуємо ложкою і збиваємо міксером до посвітління приблизно 3 хв.
  3. По одному додаємо яйця, щоразу збиваючи по 1 хв. Додаємо сметану, збиваємо. Додаємо просіяне борошно і розпушувач, перемішуємо ложкою і збиваємо міксером до посвітління тіста, близько 1 хв.
  4. Викладаємо тісто в форму, зверху половинки слив, і посипаємо цукром, змішаним з корицею.
  5. Випікаємо при 180 градусах — 50-55 хв.
  6. Перед тим як виймати з духовки шпажкою перевірте готовність пирога.

Раніше рецептом вишневого тертого пирога поділилась український кондитер Ліза Глінська. Цю німецьку випічку можна приготувати з замороженими ягодами або навіть з варенням.

Теги:
#Рецепти #Випічка #Пироги #Сливи