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Зміцнює кістки і захищає від ожиріння: чим корисні сливи, а кому вони протипоказані

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Названа користь і шкода слив Новина оновлена 28 вересня 2021, 09:01
Названа користь і шкода слив

Зливи мають цілий ряд корисних для здоров’я властивостей.

Слива — неймовірно смачний і корисний осінній фрукт. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви, наприклад, варення, соус до м’яса і навіть аджику, смак яких вийде дуже пікантним. Звичайно ж, не можна забувати і про випічку, яка виходить неймовірно смачною, ароматною і при цьому недорогою. Наприклад, рекомендуємо спробувати спекти знаменитий сливовий пиріг з The New York Times. Однак всім можна вживати цей фрукт і які у нього є корисні властивості? Розповідаємо.

Корисні властивості сливи

По-перше, слива захищає кістки завдяки бору, який міститься в цьому фрукті. По-друге, захищає печінку від шкідливого впливу токсинів. Вона також здатна нормалізувати кров’яний тиск і знизити шкідливий холестерин. Крім того, сливи можна вживати для профілактики анемії та профілактики ожиріння.

Названа користь і шкода слив
Названа користь і шкода слив

Кому не можна їсти сливи

Сливи краще не вживати людям, у яких важка форма ожиріння, гастрит, подагра. Також лікарі не радять їсти сливи при жовчнокам’яній хворобі.

Раніше "Телеграф" також розповідав про корисні властивості гарбуза.

Теги:
#Слива #Фрукт
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