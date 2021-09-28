Зміцнює кістки і захищає від ожиріння: чим корисні сливи, а кому вони протипоказані
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Зливи мають цілий ряд корисних для здоров’я властивостей.
Слива — неймовірно смачний і корисний осінній фрукт. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви, наприклад, варення, соус до м’яса і навіть аджику, смак яких вийде дуже пікантним. Звичайно ж, не можна забувати і про випічку, яка виходить неймовірно смачною, ароматною і при цьому недорогою. Наприклад, рекомендуємо спробувати спекти знаменитий сливовий пиріг з The New York Times. Однак всім можна вживати цей фрукт і які у нього є корисні властивості? Розповідаємо.
Корисні властивості сливи
По-перше, слива захищає кістки завдяки бору, який міститься в цьому фрукті. По-друге, захищає печінку від шкідливого впливу токсинів. Вона також здатна нормалізувати кров’яний тиск і знизити шкідливий холестерин. Крім того, сливи можна вживати для профілактики анемії та профілактики ожиріння.
Кому не можна їсти сливи
Сливи краще не вживати людям, у яких важка форма ожиріння, гастрит, подагра. Також лікарі не радять їсти сливи при жовчнокам’яній хворобі.
Раніше "Телеграф" також розповідав про корисні властивості гарбуза.
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