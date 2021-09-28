Укрепляет кости и защищает от ожирения: чем полезны сливы, а кому они противопоказаны
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Сливы имеют целый ряд полезных для здоровья свойств.
Слива — невероятно вкусный и полезный осенний фрукт. Из него можно приготовить самые разные блюда, например, варенье, соус к мясу и даже аджику, вкус которых получится очень пикантным. Конечно же, нельзя забывать и про выпечку, которая получается невероятно вкусной, ароматной и при этом недорогой. Например, рекомендуем попробовать испечь знаменитый сливовый пирог из The New York Times. Однако всем ли можно употреблять этот фрукт и какие у него есть полезные свойства? Рассказываем.
Полезные свойства сливы
Во-первых, слива защищает кости благодаря бору, который содержится в этом фрукте. Во-вторых, защищает печень от вредного воздействия токсинов. Она также способна нормализовать кровяное давление и снизить вредный холестерин. Кроме того, сливы можно употреблять для профилактики анемии и профилактики ожирения.
Кому нельзя есть сливы
Сливы лучше не употреблять людям, у которых тяжелая форма ожирения, гастрит, подагра. Также врачи не советуют есть сливы при желчекаменной болезни.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о полезных свойствах тыквы.
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