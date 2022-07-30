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Не відрізнити від справжньої: дуже незвичайний рецепт згущенки з груш на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Згущенка грушеве
Згущенка грушеве

Холодними зимовими вечорами з чайком піде на ура

Груші дуже корисні, хоч і "люблять" швидко псуватися. Щоб цього уникнути, фрукти можна підсушити і взимку використовувати на компот або просто їсти як сухофрукт. А ще груші можна переробити на такі ласощі, як згущене молоко.

За цим рецептом, яким поділилися в кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі, виходить просто смачне грушеве згущене молоко. Обов’язково спробуйте його. Впевнені, рецепт вам дуже сподобається.

Як приготувати згущене молоко з груш

Інгредієнти:

  • груша 3 кг
  • сода 1 склянка
  • цукор 3 кг
  • молоко 3 л

Приготування:

  1. Почищені груші пересипати содою та через 2 години промити під проточною водою.
  2. Укласти в алюмінієву каструлю, засипати цукром та залити молоком.
  3. Варити 3 години, після чого залити в стерильні банки і закатати.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.

Теги:
#Рецепти #Груші #Консервація #Згущене молоко