Не відрізнити від справжньої: дуже незвичайний рецепт згущенки з груш на зиму

Холодними зимовими вечорами з чайком піде на ура

Груші дуже корисні, хоч і "люблять" швидко псуватися. Щоб цього уникнути, фрукти можна підсушити і взимку використовувати на компот або просто їсти як сухофрукт. А ще груші можна переробити на такі ласощі, як згущене молоко.

За цим рецептом, яким поділилися в кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі, виходить просто смачне грушеве згущене молоко. Обов’язково спробуйте його. Впевнені, рецепт вам дуже сподобається.

Як приготувати згущене молоко з груш

Інгредієнти:

груша 3 кг

сода 1 склянка

цукор 3 кг

молоко 3 л

Приготування:

Почищені груші пересипати содою та через 2 години промити під проточною водою. Укласти в алюмінієву каструлю, засипати цукром та залити молоком. Варити 3 години, після чого залити в стерильні банки і закатати.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.