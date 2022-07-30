Не відрізнити від справжньої: дуже незвичайний рецепт згущенки з груш на зиму
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Холодними зимовими вечорами з чайком піде на ура
Груші дуже корисні, хоч і "люблять" швидко псуватися. Щоб цього уникнути, фрукти можна підсушити і взимку використовувати на компот або просто їсти як сухофрукт. А ще груші можна переробити на такі ласощі, як згущене молоко.
За цим рецептом, яким поділилися в кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі, виходить просто смачне грушеве згущене молоко. Обов’язково спробуйте його. Впевнені, рецепт вам дуже сподобається.
Як приготувати згущене молоко з груш
Інгредієнти:
- груша 3 кг
- сода 1 склянка
- цукор 3 кг
- молоко 3 л
Приготування:
- Почищені груші пересипати содою та через 2 години промити під проточною водою.
- Укласти в алюмінієву каструлю, засипати цукром та залити молоком.
- Варити 3 години, після чого залити в стерильні банки і закатати.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.