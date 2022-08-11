Медовый Спас 2022: какие продукты категорически нельзя освящать в церкви
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Поскольку на Спаса принято ходить в церковь, важно знать, какие продукты можно и нельзя освящать.
В воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник Медовый спас или Маковея. По традиции все верующие в этот день отправляются в церкви и храмы, чтобы поучаствовать в торжественном богослужении, и освятить свой урожай. Однако не все продукты можно нести в храм.
"Телеграф" рассказывает, что же можно, а что нельзя класть в свою корзинку, которую и освящают на Медовый спас или Маковея. Не стоит, забывать и о "маковейчике" — букете, который состоит из астр, гвоздик, бархатцев, васильков, барвинка, колосков пшеницы и разнообразных лекарственных трав (полынь, чабрец, мята, любисток).
Что можно освящать в церкви на Маковея
Медовый спас на то и медовый, чтобы принести в храм мед, и обязательно из нового сбора. Стоит отметить, что также можно освящать и медовые соты. Считается, что заговоренный на Спас мед привлекает денежную удачу, процветание и богатство.
Поскольку Медовый Спас еще называют Спасом на воде, с собой в церковь обязательно нужно взять воду, чтобы ее освятить. Кроме этого желательно освятить и мак, поскольку как раз к этому времени он созревает.
Можно святить хлеб, ведь он считается символ дома и семьи, хрен — символ стойкости в вере, соль — символ готовности к трудностям в жизни, а также домашнюю выпечку с мёдом. Дополнить корзину могут свечи и пахучая зелень (мята, чабрец, чернобривцы).
Что нельзя нести в церковь на Медовый спас
- Не стоит класть в корзину крепкие напитки и мясные изделия.
- Также ни в коем случае нельзя святить материальные ценности — деньги, украшения, ключи от дома или новой машины, мобильный телефон.
- Запрещено святить кошельки, вещи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкуснейшие булочки с маком на дрожжах, которые являются одним из атрибутов Медового или Макового спаса.