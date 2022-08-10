Когда отмечается Медовый спас в 2022 году: дата, главные традиции праздника

В народе Медовый спас также называют Маковея.

Среди церковных праздников, которые выпадают на последний месяц лета, украинцы отмечают три Спаса: медовый, яблочный и ореховый. Каждый из них посвящен трем разным и очень важным праздникам, которые все посвящены Иисусу Христу, то есть спасителю, поэтому они и имеют такое название – спас.

Первым из трех летних праздников в честь Спасителя Медовый спас. В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, его история и главные традиции.

Медовый спас 2022: дата

Первый спас – одна из важнейших дат для верующих в августе. Праздник имеет фиксированную дату и каждый год совпадает с началом Успенского поста, поэтому ежегодно отмечается 14 августа. Также этот день называют Маковый Спас или Маковей. Также в некоторых местностях этот Спас называют Мокрым.

Медовый спас 2022: главные традиции

В этот день принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы, а также нужно собирать медовый урожай.

Многие люди 14 августа святят мак и приносят в храмы маковейчики. Он состоит из полевых трав и цветов — калины, подсолнуха, душицы, василька, бархатцев, мяты, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок. Эта традиция возникла очень давно, так как именно в эти дни в августе дозревает мак. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его надо сжечь.

Также на Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них можно добавлять мак.

Что нельзя делать на Маковея:

На Маковея строго запрещено ссориться или желать зла.

Нельзя проводить шумные гуляния и громко разговаривать.

Тяжелая работа также под запретом.

Запрещается шить, стирать, убирать, гладить, копать и строить.

Считается, что лучше не убирать дома в этот день.

В этот день нельзя желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к вам.

Для тех, кто придерживается поста, существуют запреты и в еде — мясо, жирная еда и алкоголь исключены.

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