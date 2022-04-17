Страстная неделя 2022: что можно есть в последние семь дней Великого поста

Страстная неделя Великого поста заканчивается светлым праздником — Пасхой.

Великому и светлому празднику Пасха предшествует Страстная неделя или Страстная седмица. Это очень важный период для всех верующих, ведь это последняя неделя Великого поста перед празднованием Светлого Христова Воскресения. В эти 7 дней верующие соблюдают особо строгий пост.

На каждый день недели приходится множество традиций и запретов, которых стоит придерживаться. А также каждый из дней Страстной седмицы имеет свои предписания, которые необходимо придерживаться. Что можно и нельзя есть в это время — узнайте в материале "Телеграфа".

Отметим, что в последнюю неделю перед Пасхой верующие придерживаются очень строгого поста: запрещено есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и растительные масла, шоколад, употреблять алкоголь.

Также на протяжении всей Страстной недели нельзя много и по пустякам говорить, громко включать музыку, танцевать, гулять и веселиться.

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