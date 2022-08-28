Горіховий Спас-2022: привітання у барвистих листівках та картинках для близьких

У народі Третій Спас ще називають Хлібним, Малим, Холодним

В останньому літньому місяці є багато свят, які мають надзвичайну важливість для вірян. Серед таких і третій серпневий Спас — Горіховий.

Після закінчення Успенського посту, після свята Успіння Пресвятої Богородиці, 29 серпня православна церква згадує про подію, що сталася у 944 році – перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Ісуса Христа. У народі свято отримало назву Горіховий Спас, який також називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним та Нерукотворним.

У 2022 році Третій Спас після Медового та Яблучного Спасів випадає на понеділок. Цього дня "Телеграф" пропонує читачам вибрати з нашої добірки гарну листівку та привітати нею своїх близьких, друзів та просто знайомих за допомогою будь-якої соцмережі чи месенджера.

Читайте також: Категорія Привітання Успіння Пресвятої Богородиці 2022: красиві привітання у картинках та листівках Це свято символізує кінець життя землі матері Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці Діви Марії.

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