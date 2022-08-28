Рус

Що незвичайного приготувати на Горіховий Спас-2022? Рецепт ситного салату "Уолдорф" з волоськими горіхами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
109
Як приготувати салат Уолдорф з волоськими горіхами
Як приготувати салат Уолдорф з волоськими горіхами

Досить проста страва, яку легко зробити вдома

Ідеальний час насичувати своє тіло вітамінами та готувати салати з овочами. Тим більше на носі Горіховий Спас-2022, тому чудовим рішенням на свято буде приготувати овочеву страву ще й з волоськими горіхами.

Салат "Уолдорф" — всього лише мікс з нарізаних кубиками яблук і селери, заправлених майонезом і поданих на листі салату. Трохи згодом до салату додалися волоські горіхи, і ця версія сьогодні вважається класикою.

Як приготувати салат "Уолдорф"

Інгредієнти:

  • 3 невеликі кисло-солодкі яблука
  • 6 черешків селери
  • 300 г салатного листя (латук)
  • 30 г волоських горіхів
  • сік половини лимона
  • 2 ст. л. домашнього майонезу
  • сіль, свіжомелений чорний перець

Приготування:

  1. У черешків селери зріжте жорстку основу, самі черешки наріжте тонкими скибочками.
  2. Волоські горіхи підсмажте в розігрітій до 160°С духовці до появи насиченого горіхового запаху, 10 хв. Потім остудіть горіхи і порубайте.
  3. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину, наріжте м’якоть середніми кубиками. Відразу ж збризкайте лимонним соком, щоб яблука не темніли.
  4. Яблука та селеру змішайте з майонезом, приправте сіллю та перцем.
  5. Салатне листя викладіть в миску, зверху покладіть яблука та селеру, посипте волоськими горіхами і подавайте.

Раніше український кулінар Ліза Глінська поділилася рецептом салату з яловичим язиком. Секрет страви криється у сметанно-гірчичній заправці.

Теги:
#Рецепти #Горіховий Спас #Салати