Що незвичайного приготувати на Горіховий Спас-2022? Рецепт ситного салату "Уолдорф" з волоськими горіхами

Досить проста страва, яку легко зробити вдома

Ідеальний час насичувати своє тіло вітамінами та готувати салати з овочами. Тим більше на носі Горіховий Спас-2022, тому чудовим рішенням на свято буде приготувати овочеву страву ще й з волоськими горіхами.

Салат "Уолдорф" — всього лише мікс з нарізаних кубиками яблук і селери, заправлених майонезом і поданих на листі салату. Трохи згодом до салату додалися волоські горіхи, і ця версія сьогодні вважається класикою.

Як приготувати салат "Уолдорф"

Інгредієнти:

3 невеликі кисло-солодкі яблука

6 черешків селери

300 г салатного листя (латук)

30 г волоських горіхів

сік половини лимона

2 ст. л. домашнього майонезу

сіль, свіжомелений чорний перець

Приготування:

У черешків селери зріжте жорстку основу, самі черешки наріжте тонкими скибочками. Волоські горіхи підсмажте в розігрітій до 160°С духовці до появи насиченого горіхового запаху, 10 хв. Потім остудіть горіхи і порубайте. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину, наріжте м’якоть середніми кубиками. Відразу ж збризкайте лимонним соком, щоб яблука не темніли. Яблука та селеру змішайте з майонезом, приправте сіллю та перцем. Салатне листя викладіть в миску, зверху покладіть яблука та селеру, посипте волоськими горіхами і подавайте.

Раніше український кулінар Ліза Глінська поділилася рецептом салату з яловичим язиком. Секрет страви криється у сметанно-гірчичній заправці.