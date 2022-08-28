Що незвичайного приготувати на Горіховий Спас-2022? Рецепт ситного салату "Уолдорф" з волоськими горіхами
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Досить проста страва, яку легко зробити вдома
Ідеальний час насичувати своє тіло вітамінами та готувати салати з овочами. Тим більше на носі Горіховий Спас-2022, тому чудовим рішенням на свято буде приготувати овочеву страву ще й з волоськими горіхами.
Салат "Уолдорф" — всього лише мікс з нарізаних кубиками яблук і селери, заправлених майонезом і поданих на листі салату. Трохи згодом до салату додалися волоські горіхи, і ця версія сьогодні вважається класикою.
Як приготувати салат "Уолдорф"
Інгредієнти:
- 3 невеликі кисло-солодкі яблука
- 6 черешків селери
- 300 г салатного листя (латук)
- 30 г волоських горіхів
- сік половини лимона
- 2 ст. л. домашнього майонезу
- сіль, свіжомелений чорний перець
Приготування:
- У черешків селери зріжте жорстку основу, самі черешки наріжте тонкими скибочками.
- Волоські горіхи підсмажте в розігрітій до 160°С духовці до появи насиченого горіхового запаху, 10 хв. Потім остудіть горіхи і порубайте.
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину, наріжте м’якоть середніми кубиками. Відразу ж збризкайте лимонним соком, щоб яблука не темніли.
- Яблука та селеру змішайте з майонезом, приправте сіллю та перцем.
- Салатне листя викладіть в миску, зверху покладіть яблука та селеру, посипте волоськими горіхами і подавайте.
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