Что категорически запрещено делать в Ореховый Спас 29 августа: главные запреты

29 августа в Украине празднуется Третий Спас, его еще называют Хлебным или Ореховым Спасом

В этот понедельник в народе отмечают Ореховый Спас — третий по счету Спас после Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа). Спас 29 августа еще называют Хлебным, Полотняным, Малым, Холодным и Нерукотворным.

По церковному календарю, это перенесение в 994 году из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Ореховым Спасом его прозвали потому, что к концу лета созревают лесные орехи, и можно начать их собирать. Считалось, что орехи 29 августа обладают лечебными свойствами, поэтому ими запасались на зиму.

В этот день в церквях принято освящать плоды нового урожая, а затем угощать ими своих близких, родственников, соседей. Также в праздник готовят блюда с освященных продуктов, в том числе с орехами. В этот день можно приготовить вкусный салат с грецкими орехами или настоящую арахисовую пасту, которую обязательно полюбят детки.

"Телеграф" рассказывает о главных запретах народного праздника 29 августа.

Ореховый Спас-2022: что нельзя делать в этот день

Заниматься тяжелой физической работой.

Ссориться, ругаться, сквернословить и желать другим зла.

Отказывать в еде и милостыни бедным и путешественникам.

Распивать алкогольные напитки и устраивать шумные гуляния. Этот день следует провести нешумно и в молитве.

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