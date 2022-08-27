Как сделать настоящую арахисовую пасту дома: невероятно простой рецепт к Ореховому Спасу-2022

Всё очень просто! Нужно только арахис и блендер

Невероятно вкусный рецепт арахисовой пасты, которую можно легко приготовить в домашних условиях к празднику Орехового Спаса 29 августа.

Секрет заключается в том, что нужно измельчать только сам арахис, например без меда, отмечает фудблогерша Юлия Корецкая. Только уже в готовую пасту можно добавить растопленный мед, кусочки шоколада, орешков или растопленный шоколад (белый, молочный или черный). Здесь можно фантазировать.

По такой же схеме можно сделать любую другую ореховую пасту: кунжутную, миндальную, кешью и т.п.

Как сделать арахисовую пасту своими руками

250-300 г арахиса промываем водой по желанию (арахис очень грязный!) и подсушиваем в духовке при 135-145°. Чистим арахис. Пересыпаем арахис в чашу блендера, измельчаем сначала до состояния крошки, а затем постепенно измельчаем в состояние пасты, помешивая время от времени.

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