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Что необычного приготовить на Ореховый Спас-2022? Рецепт сытного салата "Уолдорф" с грецкими орехами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить салат Уолдорф с грецкими орехами
Как приготовить салат Уолдорф с грецкими орехами

Довольно простое блюдо, которое легко сделать дома

Идеальное время насыщать свое тело витаминами и готовить салаты с овощами. Тем более на носу Ореховый Спас-2022, поэтому отличным решением на праздник будет приготовить овощное блюдо еще и с грецкими орехами.

Салат "Уолдорф" — всего-навсего микс из нарезанных кубиками яблок и сельдерея, заправленных майонезом и поданных на листьях салата. Чуть позже к салату добавились грецкие орехи, и эта версия сегодня считается классикой.

Как приготовить салат "Уолдорф"

Ингредиенты:

  • 3 небольших кисло-сладких яблока
  • 6 черешков сельдерея
  • 300 г салатных листьев (латук)
  • 30 г грецких орехов
  • сок половины лимона
  • 2 ст. л. домашнего майонеза
  • соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

  1. У черешков сельдерея срежьте жесткое основание, сами черешки нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Грецкие орехи поджарьте в разогретой до 160 °С духовке до появления насыщенного орехового запаха, 10 мин. Затем остудите орехи и крупно порубите.
  3. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, мякоть нарежьте средними кубиками. Сразу же сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не темнели.
  4. Яблоки и сельдерей смешайте с майонезом, приправьте солью и перцем.
  5. Салатные листья выложите в миску, сверху положите яблоки и сельдерей, посыпьте грецкими орехами и подавайте.

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом салат с говяжьим языком. Секрет блюда кроется в сметанно-горчичной заправке.

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#Рецепты #Ореховый Спас #Салаты