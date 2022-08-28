Что необычного приготовить на Ореховый Спас-2022? Рецепт сытного салата "Уолдорф" с грецкими орехами
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Довольно простое блюдо, которое легко сделать дома
Идеальное время насыщать свое тело витаминами и готовить салаты с овощами. Тем более на носу Ореховый Спас-2022, поэтому отличным решением на праздник будет приготовить овощное блюдо еще и с грецкими орехами.
Салат "Уолдорф" — всего-навсего микс из нарезанных кубиками яблок и сельдерея, заправленных майонезом и поданных на листьях салата. Чуть позже к салату добавились грецкие орехи, и эта версия сегодня считается классикой.
Как приготовить салат "Уолдорф"
Ингредиенты:
- 3 небольших кисло-сладких яблока
- 6 черешков сельдерея
- 300 г салатных листьев (латук)
- 30 г грецких орехов
- сок половины лимона
- 2 ст. л. домашнего майонеза
- соль, свежемолотый черный перец
Приготовление:
- У черешков сельдерея срежьте жесткое основание, сами черешки нарежьте тонкими ломтиками.
- Грецкие орехи поджарьте в разогретой до 160 °С духовке до появления насыщенного орехового запаха, 10 мин. Затем остудите орехи и крупно порубите.
- Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, мякоть нарежьте средними кубиками. Сразу же сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не темнели.
- Яблоки и сельдерей смешайте с майонезом, приправьте солью и перцем.
- Салатные листья выложите в миску, сверху положите яблоки и сельдерей, посыпьте грецкими орехами и подавайте.
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