Свято 1 вересня: що не можна робити на Андрія Тепляка, щоб на вас не обрушилися проблеми
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Не варто ремонтувати взуття та лагодити одяг цього дня
Святого мученика Андрія Стратилата Таврійського православні християни згадують цієї п’ятниці. Він був відомим військовим лідером у своєму житті. У народі цей день також відомий як Андрій Тепляк, бо 1 вересня зазвичай супроводжується теплими південними вітрами. Також сьогодні святкують початок нового навчального року – День знань.
На Андрія Тепляка зазвичай морква та буряк вже поспівають, і починається процес їх збору. Наші пращури говорили, що настав час поклонитися городу.
Взагалі буряки застосовували у боротьбі із зубним болем, нічними безсоннями та захворюваннями очей. Саме цього дня подавали найрізноманітніші страви з додаванням буряків, вважаючи, що це забезпечить вдалий рік.
Що не можна робити 1 вересня
- Обговорювати чужі проблеми — до масштабних фінансових проблем.
- Відкладати вирішення важливих справ. Не варто переносити на інший день запуск нового проєкту, зміну роботи, поїздку, інакше вдалий шанс буде нескоро.
- Лагодити взуття та одяг тим, хто збирається у подорож — поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.
- Скаржитися на своє життя — проблем побільшає.
Нагадаємо, що першого місяця осені, який обіцяє здивувати своєю погодою, в Україні буде багато важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на вересень 2023 року.