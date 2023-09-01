Свято 1 вересня: що не можна робити на Андрія Тепляка, щоб на вас не обрушилися проблеми

Не варто ремонтувати взуття та лагодити одяг цього дня

Святого мученика Андрія Стратилата Таврійського православні християни згадують цієї п’ятниці. Він був відомим військовим лідером у своєму житті. У народі цей день також відомий як Андрій Тепляк, бо 1 вересня зазвичай супроводжується теплими південними вітрами. Також сьогодні святкують початок нового навчального року – День знань.

На Андрія Тепляка зазвичай морква та буряк вже поспівають, і починається процес їх збору. Наші пращури говорили, що настав час поклонитися городу.

Взагалі буряки застосовували у боротьбі із зубним болем, нічними безсоннями та захворюваннями очей. Саме цього дня подавали найрізноманітніші страви з додаванням буряків, вважаючи, що це забезпечить вдалий рік.

Що не можна робити 1 вересня

Обговорювати чужі проблеми — до масштабних фінансових проблем.

Відкладати вирішення важливих справ. Не варто переносити на інший день запуск нового проєкту, зміну роботи, поїздку, інакше вдалий шанс буде нескоро.

Лагодити взуття та одяг тим, хто збирається у подорож — поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

Скаржитися на своє життя — проблем побільшає.

Нагадаємо, що першого місяця осені, який обіцяє здивувати своєю погодою, в Україні буде багато важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на вересень 2023 року.