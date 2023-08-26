Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы 2023: история и традиции праздника

Предание про телесное вознесение Богоматери на Небо разделяют и православные христиане, и католики

Церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы украинцы, как и другие христиане восточного обряда, в этом году отмечают 28 августа. Перед этим, с 14 по 27 августа, длится Успенский пост 2023.

Успение Пресвятой Богородицы — история и смысл праздника

Этот светлый праздник, также известный как Первая Пречистая, знаменует собой окончание земной жизни матери Иисуса Христа. Он отмечается как великое торжество — Пречистая Богородица, всегда Дева Мария, завершив земную жизнь, была принята телом и душой в небесную славу.

Христиане верят, что история Девы Марии учит, как прославлять Спасителя Иисуса Христа — одна из творений Божих, она уже на небесах. Согласно церковным канонам, ее история приглашает выйти за пределы привычного способа усугублять трудности. Дева Мария служит примером верующим и учит их смотреть на жизнь через другую призму, как бы говоря, что сердца людей больше их грехов. Это не значит, что в жизни нет трудностей. Речь идет о том, чтобы ценить то, что прекрасно и хорошо в жизни. Таким образом, даже проблемы будут рассматриваться в должном свете.

Праздник Успения принадлежит к старейшим Богородичным праздникам. В этот день в храмах и церквях проходят торжественные службы, верующие посещают храмы, отдавая дань победе жизни над смертью. Люди молятся и ставят свечи за упокой ушедших и здоровье ныне живущих.

Ранее мы рассказывали, что календарь церковных праздников с фиксированной датой изменится в Украине с 1 сентября 2023 года. После вступления в силу нового церковного календаря Успение пресвятой Богородицы будет отмечаться 15 августа.