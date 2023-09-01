С Днем первого звонка! Душевные открытки и поздравления в стихах на украинском языке к 1 сентября

Летние каникулы подошли к концу, пора всем встречаться в школе

В пятницу, 1 сентября 2023 года, в Украине начинается новый учебный год. В День знаний школьники и учителя впервые встречаются после летних каникул. В связи с продолжением полномасштабной российско-украинской войны в некоторых регионах нашей страны эта встреча может состояться только в условиях онлайн.

Онлайн или нет, но первый звонок 1 сентября будет раздаваться для всех украинских школьников. По случаю праздника "Телеграф" публикует яркие открытки на украинском языке, которыми можно поздравить с Днем знаний учащихся и их родителей, а также учителей. Загружайте понравившуюся картинку, пересылайте знакомым в мессенджерах или публикуйте в социальных сетях.

Для тех, кто хочет разнообразить пожелание в праздник первого звонка, следует обратить внимание на поздравление с 1 сентября в стихах. Теплые слова обязательно подарят улыбку вашему адресату.

Картинки с Днем знаний на украинском языке

Пусть 1 сентября подарит приятные эмоции и надежды на удачный учебный год! Учителям – энтузиазма и терпения, ученикам – усердия и жажды знаний!

Поздравления с 1 сентября в стихах на украинском языке

Хай навчання в радість буде, Хай наука не забуде Поміститись в голові, Щоб вдавалось все тобі! Загалом, ти добре вчися, І ніколи не журися Про оцінки, про свої, Знай, що головне в житті — це освіта і знання, Школа, вчитель і рідня!

Вересень щедро сонцем зігрітий. В школу повсюди сходяться діти. Квіти барвисті в них у руках, Вогники щастя ясніють в очах. В кожного радісна усмішка сяє. Дзвоником першим їх школа вітає.

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, – Це школа щиро кожному бажає Навчатись із натхненням, із любов'ю, І бути всім родиною одною. Щоб до наук цікавість вас хилила, Щоб фізкультура теж вам була мила, І щоб засяяла вам зірка та у небі, Що забере із мрій всі перепони-стелі!

Навчатись на відмінно Бажаєм вам віднині. Батькам своїм на радість, На славу Україні!

З першим вересня вітаю! Все неначе в перший раз: Діти в школу завітають, Знову друзі, уроки, клас! Дітям дванадцяток бажаю, А батькам — терпіння. Тож втішайтесь і радійте В цю пору осінню!

З Днем знань вітаєм щиро. У силу знань ми вірим! То ж вчіться на "відмінно", Натхненно і невпинно, З азартом, з позитивом, У гарнім колективі. І хай нові знання Ведуть до визнання.

Ось і літо промайнуло, Школа кличе знову нас. Щоб навчатися новому Й пізнавати все навколо. Хтось іде у перший клас, Хтось — у випускний. Хай всім в навчанні таланить, Хай буде цінна кожна мить.

З Днем знань вітаю нині. Цікавого навчання! Щоб легко все вдавалось І щоб було бажання. Щоби були веселі Перерви та уроки. Щоби були простими До знань всіх твої кроки.

Подготовка к новому учебному году давно началась в профильном министерстве. Как сообщил "Телеграфу" министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, продолжается реализация реформы НУШ, а школы получают учебники.