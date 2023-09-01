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С Днем первого звонка! Душевные открытки и поздравления в стихах на украинском языке к 1 сентября

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
День знаний уже на пороге
День знаний уже на пороге. Фото Freepik

Летние каникулы подошли к концу, пора всем встречаться в школе

В пятницу, 1 сентября 2023 года, в Украине начинается новый учебный год. В День знаний школьники и учителя впервые встречаются после летних каникул. В связи с продолжением полномасштабной российско-украинской войны в некоторых регионах нашей страны эта встреча может состояться только в условиях онлайн.

Онлайн или нет, но первый звонок 1 сентября будет раздаваться для всех украинских школьников. По случаю праздника "Телеграф" публикует яркие открытки на украинском языке, которыми можно поздравить с Днем знаний учащихся и их родителей, а также учителей. Загружайте понравившуюся картинку, пересылайте знакомым в мессенджерах или публикуйте в социальных сетях.

Для тех, кто хочет разнообразить пожелание в праздник первого звонка, следует обратить внимание на поздравление с 1 сентября в стихах. Теплые слова обязательно подарят улыбку вашему адресату.

Картинки с Днем знаний на украинском языке

Пусть 1 сентября подарит приятные эмоции и надежды на удачный учебный год! Учителям – энтузиазма и терпения, ученикам – усердия и жажды знаний!

Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября

Поздравления с 1 сентября в стихах на украинском языке

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

З першим вересня вітаю!

Все неначе в перший раз:

Діти в школу завітають,

Знову друзі, уроки, клас!

Дітям дванадцяток бажаю,

А батькам — терпіння.

Тож втішайтесь і радійте

В цю пору осінню!

З Днем знань вітаєм щиро.

У силу знань ми вірим!

То ж вчіться на "відмінно",

Натхненно і невпинно,

З азартом, з позитивом,

У гарнім колективі.

І хай нові знання

Ведуть до визнання.

Ось і літо промайнуло,

Школа кличе знову нас.

Щоб навчатися новому

Й пізнавати все навколо.

Хтось іде у перший клас,

Хтось — у випускний.

Хай всім в навчанні таланить,

Хай буде цінна кожна мить.

З Днем знань вітаю нині.

Цікавого навчання!

Щоб легко все вдавалось

І щоб було бажання.

Щоби були веселі

Перерви та уроки.

Щоби були простими

До знань всіх твої кроки.

Подготовка к новому учебному году давно началась в профильном министерстве. Как сообщил "Телеграфу" министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, продолжается реализация реформы НУШ, а школы получают учебники.

Теги:
#День знаний #Открытки #1 сентября