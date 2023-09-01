С Днем первого звонка! Душевные открытки и поздравления в стихах на украинском языке к 1 сентября
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Летние каникулы подошли к концу, пора всем встречаться в школе
В пятницу, 1 сентября 2023 года, в Украине начинается новый учебный год. В День знаний школьники и учителя впервые встречаются после летних каникул. В связи с продолжением полномасштабной российско-украинской войны в некоторых регионах нашей страны эта встреча может состояться только в условиях онлайн.
Онлайн или нет, но первый звонок 1 сентября будет раздаваться для всех украинских школьников. По случаю праздника "Телеграф" публикует яркие открытки на украинском языке, которыми можно поздравить с Днем знаний учащихся и их родителей, а также учителей. Загружайте понравившуюся картинку, пересылайте знакомым в мессенджерах или публикуйте в социальных сетях.
Для тех, кто хочет разнообразить пожелание в праздник первого звонка, следует обратить внимание на поздравление с 1 сентября в стихах. Теплые слова обязательно подарят улыбку вашему адресату.
Картинки с Днем знаний на украинском языке
Пусть 1 сентября подарит приятные эмоции и надежды на удачный учебный год! Учителям – энтузиазма и терпения, ученикам – усердия и жажды знаний!
Поздравления с 1 сентября в стихах на украинском языке
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
З першим вересня вітаю!
Все неначе в перший раз:
Діти в школу завітають,
Знову друзі, уроки, клас!
Дітям дванадцяток бажаю,
А батькам — терпіння.
Тож втішайтесь і радійте
В цю пору осінню!
З Днем знань вітаєм щиро.
У силу знань ми вірим!
То ж вчіться на "відмінно",
Натхненно і невпинно,
З азартом, з позитивом,
У гарнім колективі.
І хай нові знання
Ведуть до визнання.
Ось і літо промайнуло,
Школа кличе знову нас.
Щоб навчатися новому
Й пізнавати все навколо.
Хтось іде у перший клас,
Хтось — у випускний.
Хай всім в навчанні таланить,
Хай буде цінна кожна мить.
З Днем знань вітаю нині.
Цікавого навчання!
Щоб легко все вдавалось
І щоб було бажання.
Щоби були веселі
Перерви та уроки.
Щоби були простими
До знань всіх твої кроки.
Подготовка к новому учебному году давно началась в профильном министерстве. Как сообщил "Телеграфу" министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, продолжается реализация реформы НУШ, а школы получают учебники.