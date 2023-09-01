З Днем першого дзвоника! Душевні листівки та привітання у віршах українською мовою до 1 вересня

Літні канікули добігли кінця, час усім зустрічатися в школі

В п’ятницю 1 вересня 2023 року в Україні розпочинається новий навчальний рік. У День знань школярі та вчителі вперше зустрічаються після літніх канікул. Через продовження повномасштабної російсько-української війни у деяких регіонах нашої країни ця зустріч може відбутися лише в умовах онлайн.

Онлайн чи ні, але перший дзвоник 1 вересня лунатиме для всіх українських школярів. З нагоди свята "Телеграф" публікує яскраві листівки українською мовою, якими можна привітати з Днем знань учнів і їхніх батьків, а також учителів. Завантажуйте картинку, яка сподобалася, пересилайте знайомим у месенджерах чи публікуйте в соціальних мережах.

Для тих, хто хоче урізноманітнити побажання в свято першого дзвоника, варто звернути увагу на привітання з 1 вересня у віршах. Теплі слова обов’язково подарують посмішку вашому адресатові.

Картинки з Днем знань українською мовою

Хай 1 вересня подарує приємні емоції та надії на вдалий навчальний рік! Вчителям – ентузіазму та терпіння, учням – старанності й жаги до знань!

Привітання з 1 вересня у віршах українською мовою

Хай навчання в радість буде, Хай наука не забуде Поміститись в голові, Щоб вдавалось все тобі! Загалом, ти добре вчися, І ніколи не журися Про оцінки, про свої, Знай, що головне в житті — це освіта і знання, Школа, вчитель і рідня!

Вересень щедро сонцем зігрітий. В школу повсюди сходяться діти. Квіти барвисті в них у руках, Вогники щастя ясніють в очах. В кожного радісна усмішка сяє. Дзвоником першим їх школа вітає.

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, – Це школа щиро кожному бажає Навчатись із натхненням, із любов'ю, І бути всім родиною одною. Щоб до наук цікавість вас хилила, Щоб фізкультура теж вам була мила, І щоб засяяла вам зірка та у небі, Що забере із мрій всі перепони-стелі!

Навчатись на відмінно Бажаєм вам віднині. Батькам своїм на радість, На славу Україні!

З першим вересня вітаю! Все неначе в перший раз: Діти в школу завітають, Знову друзі, уроки, клас! Дітям дванадцяток бажаю, А батькам — терпіння. Тож втішайтесь і радійте В цю пору осінню!

З Днем знань вітаєм щиро. У силу знань ми вірим! То ж вчіться на "відмінно", Натхненно і невпинно, З азартом, з позитивом, У гарнім колективі. І хай нові знання Ведуть до визнання.

Ось і літо промайнуло, Школа кличе знову нас. Щоб навчатися новому Й пізнавати все навколо. Хтось іде у перший клас, Хтось — у випускний. Хай всім в навчанні таланить, Хай буде цінна кожна мить.

З Днем знань вітаю нині. Цікавого навчання! Щоб легко все вдавалось І щоб було бажання. Щоби були веселі Перерви та уроки. Щоби були простими До знань всіх твої кроки.

Підготовка до нового навчального року давно розпочалася у профільному міністерстві. Як повідомив "Телеграф" міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, продовжується реалізації реформи НУШ, а школи отримують підручники.