Рус

З Днем першого дзвоника! Душевні листівки та привітання у віршах українською мовою до 1 вересня

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
День знань уже на порозі
День знань уже на порозі. Фото Freepik

Літні канікули добігли кінця, час усім зустрічатися в школі

В п’ятницю 1 вересня 2023 року в Україні розпочинається новий навчальний рік. У День знань школярі та вчителі вперше зустрічаються після літніх канікул. Через продовження повномасштабної російсько-української війни у деяких регіонах нашої країни ця зустріч може відбутися лише в умовах онлайн.

Онлайн чи ні, але перший дзвоник 1 вересня лунатиме для всіх українських школярів. З нагоди свята "Телеграф" публікує яскраві листівки українською мовою, якими можна привітати з Днем знань учнів і їхніх батьків, а також учителів. Завантажуйте картинку, яка сподобалася, пересилайте знайомим у месенджерах чи публікуйте в соціальних мережах.

Для тих, хто хоче урізноманітнити побажання в свято першого дзвоника, варто звернути увагу на привітання з 1 вересня у віршах. Теплі слова обов’язково подарують посмішку вашому адресатові.

Картинки з Днем знань українською мовою

Хай 1 вересня подарує приємні емоції та надії на вдалий навчальний рік! Вчителям – ентузіазму та терпіння, учням – старанності й жаги до знань!

Привітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня

Привітання з 1 вересня у віршах українською мовою

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

З першим вересня вітаю!

Все неначе в перший раз:

Діти в школу завітають,

Знову друзі, уроки, клас!

Дітям дванадцяток бажаю,

А батькам — терпіння.

Тож втішайтесь і радійте

В цю пору осінню!

З Днем знань вітаєм щиро.

У силу знань ми вірим!

То ж вчіться на "відмінно",

Натхненно і невпинно,

З азартом, з позитивом,

У гарнім колективі.

І хай нові знання

Ведуть до визнання.

Ось і літо промайнуло,

Школа кличе знову нас.

Щоб навчатися новому

Й пізнавати все навколо.

Хтось іде у перший клас,

Хтось — у випускний.

Хай всім в навчанні таланить,

Хай буде цінна кожна мить.

З Днем знань вітаю нині.

Цікавого навчання!

Щоб легко все вдавалось

І щоб було бажання.

Щоби були веселі

Перерви та уроки.

Щоби були простими

До знань всіх твої кроки.

Підготовка до нового навчального року давно розпочалася у профільному міністерстві. Як повідомив "Телеграф" міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, продовжується реалізації реформи НУШ, а школи отримують підручники.

Теги:
#День знань #Листівки #1 вересня