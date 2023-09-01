З Днем першого дзвоника! Душевні листівки та привітання у віршах українською мовою до 1 вересня
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Літні канікули добігли кінця, час усім зустрічатися в школі
В п’ятницю 1 вересня 2023 року в Україні розпочинається новий навчальний рік. У День знань школярі та вчителі вперше зустрічаються після літніх канікул. Через продовження повномасштабної російсько-української війни у деяких регіонах нашої країни ця зустріч може відбутися лише в умовах онлайн.
Онлайн чи ні, але перший дзвоник 1 вересня лунатиме для всіх українських школярів. З нагоди свята "Телеграф" публікує яскраві листівки українською мовою, якими можна привітати з Днем знань учнів і їхніх батьків, а також учителів. Завантажуйте картинку, яка сподобалася, пересилайте знайомим у месенджерах чи публікуйте в соціальних мережах.
Для тих, хто хоче урізноманітнити побажання в свято першого дзвоника, варто звернути увагу на привітання з 1 вересня у віршах. Теплі слова обов’язково подарують посмішку вашому адресатові.
Картинки з Днем знань українською мовою
Хай 1 вересня подарує приємні емоції та надії на вдалий навчальний рік! Вчителям – ентузіазму та терпіння, учням – старанності й жаги до знань!
Привітання з 1 вересня у віршах українською мовою
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
З першим вересня вітаю!
Все неначе в перший раз:
Діти в школу завітають,
Знову друзі, уроки, клас!
Дітям дванадцяток бажаю,
А батькам — терпіння.
Тож втішайтесь і радійте
В цю пору осінню!
З Днем знань вітаєм щиро.
У силу знань ми вірим!
То ж вчіться на "відмінно",
Натхненно і невпинно,
З азартом, з позитивом,
У гарнім колективі.
І хай нові знання
Ведуть до визнання.
Ось і літо промайнуло,
Школа кличе знову нас.
Щоб навчатися новому
Й пізнавати все навколо.
Хтось іде у перший клас,
Хтось — у випускний.
Хай всім в навчанні таланить,
Хай буде цінна кожна мить.
З Днем знань вітаю нині.
Цікавого навчання!
Щоб легко все вдавалось
І щоб було бажання.
Щоби були веселі
Перерви та уроки.
Щоби були простими
До знань всіх твої кроки.
Підготовка до нового навчального року давно розпочалася у профільному міністерстві. Як повідомив "Телеграф" міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, продовжується реалізації реформи НУШ, а школи отримують підручники.