На Полтавщине сельские школы становятся кооперативами: "привяжет" ли это молодежь к селу

В Лубенском районе ученики на досуге зарабатывают деньги переработкой овощей и фруктов и выпеканием пиццы

Кроме обязательных родного языка, литературы, алгебры, химии и других школьных предметов, ученики общеобразовательной школы в Березовой Рудке Пирятинской громады на добровольной основе изучают курс "Социальное предпринимательство". Иными словами, еще со школьной скамьи учатся зарабатывать деньги.

Пастила – на продажу, яблоки – для ВСУ

Сейчас идет сезон переработки помидоров, поэтому ученики заняты их нарезкой для заморозки. Один килограмм замороженных томатов местное кафе покупает у них по 50 гривен.

Заготовка идет на выпекание пиццы, которую дети же и делают в том же кафе. С одной проданной пиццы имеют по 5 гривен на карманные расходы.

Девочки делают заготовки на зиму - нарезают помидоры для заморозки

Помидоры они тоже выращивают сами. А еще – свеклу, морковь, капусту, картофель, лук. Школьным поварам есть из чего варить борщи целый учебный год.

Помидоры выращивают и собирают сами школьники

Сезон помидоров в разгаре

А к картошке в столовой подают соленые огурчики, тоже с собственной грядки. На "третье" ученики получают ароматный компот из замороженной смородины и малины.

Кроме того, школа ухаживает за яблоневым садом, который занимает более полутора гектаров. Из яблочного, малинового и смородинового пюре ученики недавно начали производить сублимированные продукты, иначе говоря, пастилу. Продукцией заинтересовался местный предприниматель, ведущий со школой переговоры о ее поставках.

Остатки урожая Березоворудская школа реализует местному детсаду, Пирятинской больнице, передает на благотворительность. В этом году только свежих огурцов отправили на фронт около тонны! Сейчас туда же отправляют яблоки.

У детей все по-взрослому. Если нужно обработать землю, опрыскать деревья, на мини-трактор цепляют нужное приспособление. А для длительного и качественного хранения продуктов используют морозильную камеру с функцией шоковой заморозки.

Работники школы садят картофель с помощью мини-трактора

— Работают не все школьники, а только те, кто хочет и чьи родители не возражают против такого труда. Это 26 старшеклассников и еще 13 членов кружка овощеводства. Кто не хочет заниматься социальным предпринимательством, на тех никто не тычет пальцем, — отмечает директор Березоворудской ООШ Михаил Прокопенко.

Это была его давняя мечта — "привязать" молодежь к селу. Хотя нет. В начале своей педагогической карьеры Михаил Николаевич имел совсем другую цель – поставить учебный процесс на высокий уровень, чтобы дать сельским детям крепкие знания. Его питомцы всегда занимали достойные места на областных и всеукраинских олимпиадах. Иногда их, сельских школьников, обходили только учащиеся престижных городских образовательных учреждений. Его выпускники с крепкими знаниями поступали в вузы, становились хорошими специалистами. И уже не возвращались в село. А те, кому не удавалось найти высокооплачиваемую работу, искали счастья где-нибудь за границей. Село тем временем пустело.

Михаил Прокопенко пытается показать своим ученикам привлекательность сельского труда

— Возвращаясь домой с работы (а я почти 40 лет хожу по одной и той же тропе), стал замечать, что на моем пути все больше встречается пустующих домов, — рассказывает Михаил Прокопенко. — Есть асфальтовые дороги, проведены газопровод, водопровод, а людей все меньше. Когда-то в школе училось 360 детей, а теперь — 140, и часть из них подвозят из соседних Крячковки и Вечеринок. Стал я задумываться, все ли правильно делаю как педагог. А толчком к действию стало наблюдение за молодыми мужчинами, которые, вернувшись с заработков в Польше, пропивали дома деньги, заработанные нелегким трудом. Было обидно. За Березовую Рудку, за Украину, за нашу экономику. И тогда у меня появилась цель показать ученикам привлекательность сельского труда, который при минимальных физических затратах может давать хорошие прибыли.

Наша школа давно имела свою теплицу, мощные учебно-исследовательские участки. В селе работали станция юных естествоиспытателей, Дом детско-юношеского творчества. Но все нуждалось в осовременивании.

Школьный малинник занимает 0,3 га. Дети с удовольствием собирают душистую ягоду

– Сначала – это было семь лет назад – на пришкольном участке мы заложили ягодник. По две тысячи кустов смородины и малины посадили, – рассказывает Михаил Николаевич. — Дети совместно с педагогическим коллективом и техническими работниками черенковали растения, подкармливали, пропалывали. Первый собранный и реализованный урожай вдохновил на дальнейшее развитие. Поэтому мы посадили разносортовый яблоневый сад.

Теперь все это имеет общее название — "Сады Победы". А школьное производство вот-вот должно войти структурным подразделением в сельскохозяйственный обслуживающий кооператив "Березоворудский нектар". Сама же школа как юридическое лицо станет соучредителем кооператива, объясняет педагог.

Как наполнить жизнь громады новыми смыслами

Михаил Прокопенко говорит, что наибольшее развитие Пирятинская громада Лубенского района получила после того, как три года назад люди выбрали городским головой Андрея Симонова. Бывший успешный предприниматель с большим опытом обладал стратегическим мышлением, поэтому поддерживал любые полезные инициативы, направленные на развитие громады, на создание новых рабочих мест, на поддержку собственных небольших товаропроизводителей, маленьких стартапов в селах.

Городской голова Андрей Симонов имеет большой опыт как успешный предприниматель

Благодаря такому стилю руководства Пирятинская громада сегодня — одна из лучших на Полтавщине во внедрении всего прогрессивного, что делает жизнь рядовых граждан более комфортной и содержательной. Новаторский стиль руководителя получает поощрение как отечественных общественных институций, так и международных партнеров.

Один из новаторских проектов, который Пирятинский горсовет претворяет в жизнь совместно с ОО "Институт гражданского общества" и Европейским союзом, называется "Развитие цепочек добавленной стоимости в молочном и ягодном кластерах Пирятинской громады для расширения экономических возможностей молодежи и сельских жителей и экоориентов". Если упрощенно, то разные производители объединились в одном пространстве, чтобы работать по-новому. На английском языке это звучит еще короче: коворкинг. Co-working в прямом переводе означает совместно работать. В широком же смысле это такая модель организации работы людей разных по профессии и разному типу занятости.

Так вот, Пирятинская громада стала тем пространством, которое объединило людей разных интересов, умений, навыков, возможностей для творческого взаимодействия и развития.

— У нас создано шесть коворкингов: четыре в Пирятине и два в Березовой Рудке, — рассказывает менеджер проекта международно-технической помощи КП "Агентство развития Пирятинской громады" Ирина Солдатова. — В частности, на базе филиала Пирятинского лицея работают гончары. Тот, кто хочет слепить собственные глиняные изделия или просто на время отвлечься от обыденности, может отдаться творчеству в мастерской.

Еще два коворкинга — швейный и кулинарный — открыты на базе Пирятинского лицея № 6. В швейном можно научиться шить на машинке, заказать ремонт одежды или самому смастерить какую-то вещь. В кулинарном — ежедневно проходят мастер-классы для детей и взрослых по выпечке, приготовление разнообразных блюд, десертов. Мастерицы также готовят по заказу и проводят практические групповые занятия.

Среди молодежи бывшего райцентра особенно популярен коворкинг по программированию и 3D-моделированию с возможностью печати на 3D-принтере.

В Березовой Рудке один из коворкингов действует на базе кафе Shamrock. Того самого, которому школьники продают замороженные помидоры и где учатся выпекать пиццу. Здесь царит дружеская атмосфера и каждый день проводят мастер-классы, поэтому в кафе всегда много посетителей.

В кафе Shamrock учат детей готовить пиццу

С каждой испеченной пиццы школьники получают по 5 грн на карманные расходы

А второй коворкинг – садовый – открыт на базе местной школы, которая за гранты Евросоюза приобрела сельхозтехнику и морозильную камеру, а учащиеся начали изучать курс "Социальное предпринимательство".

Важно, отмечает Ирина Солдатова, что старшеклассники под наблюдением взрослых овладевают современной техникой и используют ее не только на школьных землях. Им заказывают работы на собственных земельных участках и односельчане.

— Агентство развития Пирятинской громады, чтобы привлечь молодежь к участию в развитии населенных пунктов, объявило конкурс на разработку пяти лучших социальных проектов для громад, — добавляет Михаил Прокопенко. — Участники конкурса готовятся защитить бизнес-планы. Авторы двух лучших из них получат премии по 10 тысяч гривен для внедрения своих стартапов. Наши ученики стараются не упустить свой шанс…

Фото предоставлены Михаилом Прокопенко

Фото телеканала IРТ (Полтава)