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Провалиться в невесомость с пчелами: кому показан целебный сон на ульях

Автор
Анна Волкова Анна Волкова
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Пасечник Василий приглашает на отдых в апидомиках
Пасечник Василий приглашает на отдых в апидомиках

Специалисты говорят, что четыре часа сна под гудение пчел равны 12 часам обычного

В селе Власовка под Зиньковом Полтавской области действует санаторий "Сосновый бор", где уже четвертый год в пчелиных домиках возвращают здоровье отдыхающим. Специальные небольшие деревянные помещения, установленные на нескольких ульях, предназначены для профилактики и лечения многих заболеваний.

В одном из апидомиков мы встретились с 38-летней харьковчанкой Еленой, которая говорит, что после такого сна словно на десять лет помолодела.

— Впечатление, будто провалилось в невесомость, — делится своими ощущениями женщина, медленно поднимаясь с лежака в апидомике.

Когда комфортнее всего принимать сеансы "пчелиного" сна

Поспать в апидомике Елена мечтала давно. А когда в феврале этого года приехала на отдых в "Сосновый бор" (специально с мужем бежали из Харькова, опасаясь вражеских обстрелов к годовщине полномасштабного вторжения) и узнала, что здесь отдыхающим назначают сон на ульях, то уже тогда решила, что вернется сюда летом, когда пчелы будут активными.

Проблемы со сном у Елены, как и у многих украинцев, особенно у переживших ракетные обстрелы, продолжаются вот уже полтора года. Первые дни в санатории, где не слышно сирен, она засыпала буквально на ходу. Но отдых на ульях – это нечто особенное.

Домики на ульях
Домики на ульях

— Сначала я прислушивалась к размеренному гудению пчел, и не заметила, как задремала, — продолжает Елена. — Проспала около часа, но проснулась бодрой. Голова ясная, дышится глубоко и свободно. Боже, как здесь пахнет свежим деревом! Теперь, думаю, и мои знакомые по санаторию запишутся на эту процедуру. Они ждут моих впечатлений. Так я пошла делиться ими…

спальное место отдыхающего
Спальное место отдыхающего

Мы же с 72-летним пасечником Василием Дорошенко продолжаем разговор о пчелах.

— Я всю трудовую жизнь работал лесником, а пасека вот уже лет 30 — это мое увлечение, — рассказывает мужчина. — И когда от дирекции санатория поступило предложение обустроить "апигородок" на 40 сотках, я без колебаний согласился. Здесь хорошее место для пчел – рядом растут акации и липы, много разнотравья, цветут поля, сады. Ежегодно мои 19 пчелосемей, которые перевез из Зинькова, дают по 400-500 килограммов целебного меда. Согласно условиям договора, я бесплатно передаю его санаторию. Так что мед, который постоянно стоит на столах отдыхающих, — свой, проверенный. Качаю его раз в год, поэтому он созрел без лишней влаги.

Каждый апидомик стоит на шести ульях: по три с двух сторон. В каждом из них живет до 50 тысяч пчел. Еще один стоит отдельно. Домики санаторий заказал у известной фирмы из Днепра, давно специализирующейся на их изготовлении.

Апидомик стоит на шести ульях – по три с каждой стороны
Апидомик стоит на шести ульях – по три с каждой стороны

— Мне приходилось видеть разные пчелиные домики, — рассказывает Василий Павлович. — Когда-то в Крыму они делались передвижными, на колесах. Где был медосбор, там и ставили. Это стоило очень дорого. А моду на сон на ульях ввел бывший президент Виктор Ющенко, большой ценитель пчел. Сейчас апидомиками никого не удивишь. Однако многие из них кустарного производства и не соответствуют необходимым стандартам. Скажем, некоторые устанавливают их только на двух ульях. Этого недостаточно для лечебного эффекта.

Спрашиваю своего собеседника о его опыте сна на ульях.

— Во-первых, комфортнее всего принимать такие сеансы либо в мае, либо в сентябре, когда температура воздуха держится где-то на уровне 15-18 градусов тепла, — говорит Василий Павлович. — Потому что летом, особенно днем, в домике жарко. Пчелы же поддерживают в улье всегда одинаковую температуру – плюс 36. Лично я открываю лежак и ложусь прямо поверх ульев, закрытых сверху сеточками, через которые идет запах. Правда, жестко. Но засыпаю практически сразу и сплю, пока не натрет бока. Смесь запахов пчелиной пыльцы, воска, прополиса, древесины, монотонный гул крылышек насекомых действуют успокаивающе, расслабляют тело.

Решетки под лежаком
Целебный аромат из ульев идет через решетки под лежаком

Какие отзывы слышите от отдыхающих?

— Только положительные. Недавно была женщина с Донбасса, которая страдает нервными расстройствами, то она после сна в домике сказала, что будто заново родилась.

В дни откачки меда сон на ульях запрещен, потому что пчелы, когда у них забирают соты, ведут себя агрессивно. Еще, предупреждает пчеловод Василий, они не любят, когда кто-то встречается им на рабочем пути у прилетных досок. Тогда могут ужалить.

В целом же на дворе пасечника царит доброжелательная атмосфера. У Василия Павловича всегда готовы для гостей мед и холодный мятный чай, а сейчас — еще и спелые яблоки. Так что отдых можно продолжить в тени фруктовых деревьев его летней "резиденции", засаженной цветами.

Мед нового урожая
Мед нового урожая

Кстати, цена часа сна на ульях, одна из самых низких в Украине – 100 гривен. Услуга действует с мая по сентябрь.

На кого пчелы оказывают наибольшее лечебное воздействие

Целебное влияние сна на ульях неоднократно ощущал на себе и заместитель главного врача санатория "Сосновый бор" Анатолий Попович.

— Такой отдых в течение четырех часов равнозначен 12 часам полноценного сна, — говорит Анатолий Иванович. — Он показан при болезнях верхних дыхательных путей, нервной системы, недавно перенесенном и хроническом бронхите. Особенно полезен для тех кто возвращается из зоны боевых действий, внутренних переселенцев, переживших сильный стресс. А еще для педагогов. Педагоги, нервная система которых истощена годами нелегкого труда, чаще всего, кстати, просят назначить им сон в пчелиных домиках. Кроме того, такой сон способствует устранению нарушений кровообращения, нормализации АД и обмена веществ, торможению процесса старения, улучшению иммунитета, снятию депрессий, тревожности, страха…

— Благодаря чему достигаются такие эффекты?

— Сон на ульях — это отличная комплексная терапия для всего организма человека. Дело в том, что частота вибрации пчел совпадает с частотой вибрации тела человека. Благодаря этому человеческий организм вступает в ритм правильного функционирования, так как его электромагнитное поле выравнивается. А именно нарушение этого поля и приводит к возникновению разных заболеваний. Микровибрации крылышек насекомых оказывают положительное влияние на мышечную, кровеносную, нервную системы, что способствует самокоррекции внутренних органов. Кроме того, воздух в улье насыщен фитонцидами леса, воска, меда, лекарственных трав, обладающих хорошим ингаляторным эффектом.

Василий в домике
Сон на ульях – залог здоровья, уверен пасечник Василий

— Ваш санаторий специализируется на восстановлении опорно-двигательного аппарата. Апитерапия также этому способствует?

— Да, ведь радикулиты, воспаления и ущемления нервов, вызывающие боли в спине, связаны с нервной системой.

— Сколько часов нужно проспать в пчелином домике, чтобы почувствовать эффект от такой природной терапии?

— Чтобы восстановить общее состояние, нужно пройти хотя бы семь-восемь сеансов, а в идеале 10. И лучше спать не по часу, как определено, а до того момента, пока человек сам не пробудится. К сожалению, наши отдыхающие пока только тестируют возможности апитерапии. Соглашаются на нее больше ради любопытства, а не для получения лечебного эффекта.

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#Сон #Стресс #Пчелы #Полтавщина