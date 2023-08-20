Провалиться в невесомость с пчелами: кому показан целебный сон на ульях

Специалисты говорят, что четыре часа сна под гудение пчел равны 12 часам обычного

В селе Власовка под Зиньковом Полтавской области действует санаторий "Сосновый бор", где уже четвертый год в пчелиных домиках возвращают здоровье отдыхающим. Специальные небольшие деревянные помещения, установленные на нескольких ульях, предназначены для профилактики и лечения многих заболеваний.

В одном из апидомиков мы встретились с 38-летней харьковчанкой Еленой, которая говорит, что после такого сна словно на десять лет помолодела.

— Впечатление, будто провалилось в невесомость, — делится своими ощущениями женщина, медленно поднимаясь с лежака в апидомике.

Когда комфортнее всего принимать сеансы "пчелиного" сна

Поспать в апидомике Елена мечтала давно. А когда в феврале этого года приехала на отдых в "Сосновый бор" (специально с мужем бежали из Харькова, опасаясь вражеских обстрелов к годовщине полномасштабного вторжения) и узнала, что здесь отдыхающим назначают сон на ульях, то уже тогда решила, что вернется сюда летом, когда пчелы будут активными.

Проблемы со сном у Елены, как и у многих украинцев, особенно у переживших ракетные обстрелы, продолжаются вот уже полтора года. Первые дни в санатории, где не слышно сирен, она засыпала буквально на ходу. Но отдых на ульях – это нечто особенное.

Домики на ульях

— Сначала я прислушивалась к размеренному гудению пчел, и не заметила, как задремала, — продолжает Елена. — Проспала около часа, но проснулась бодрой. Голова ясная, дышится глубоко и свободно. Боже, как здесь пахнет свежим деревом! Теперь, думаю, и мои знакомые по санаторию запишутся на эту процедуру. Они ждут моих впечатлений. Так я пошла делиться ими…

Спальное место отдыхающего

Мы же с 72-летним пасечником Василием Дорошенко продолжаем разговор о пчелах.

— Я всю трудовую жизнь работал лесником, а пасека вот уже лет 30 — это мое увлечение, — рассказывает мужчина. — И когда от дирекции санатория поступило предложение обустроить "апигородок" на 40 сотках, я без колебаний согласился. Здесь хорошее место для пчел – рядом растут акации и липы, много разнотравья, цветут поля, сады. Ежегодно мои 19 пчелосемей, которые перевез из Зинькова, дают по 400-500 килограммов целебного меда. Согласно условиям договора, я бесплатно передаю его санаторию. Так что мед, который постоянно стоит на столах отдыхающих, — свой, проверенный. Качаю его раз в год, поэтому он созрел без лишней влаги.

Каждый апидомик стоит на шести ульях: по три с двух сторон. В каждом из них живет до 50 тысяч пчел. Еще один стоит отдельно. Домики санаторий заказал у известной фирмы из Днепра, давно специализирующейся на их изготовлении.

Апидомик стоит на шести ульях – по три с каждой стороны

— Мне приходилось видеть разные пчелиные домики, — рассказывает Василий Павлович. — Когда-то в Крыму они делались передвижными, на колесах. Где был медосбор, там и ставили. Это стоило очень дорого. А моду на сон на ульях ввел бывший президент Виктор Ющенко, большой ценитель пчел. Сейчас апидомиками никого не удивишь. Однако многие из них кустарного производства и не соответствуют необходимым стандартам. Скажем, некоторые устанавливают их только на двух ульях. Этого недостаточно для лечебного эффекта.

Спрашиваю своего собеседника о его опыте сна на ульях.

— Во-первых, комфортнее всего принимать такие сеансы либо в мае, либо в сентябре, когда температура воздуха держится где-то на уровне 15-18 градусов тепла, — говорит Василий Павлович. — Потому что летом, особенно днем, в домике жарко. Пчелы же поддерживают в улье всегда одинаковую температуру – плюс 36. Лично я открываю лежак и ложусь прямо поверх ульев, закрытых сверху сеточками, через которые идет запах. Правда, жестко. Но засыпаю практически сразу и сплю, пока не натрет бока. Смесь запахов пчелиной пыльцы, воска, прополиса, древесины, монотонный гул крылышек насекомых действуют успокаивающе, расслабляют тело.

Целебный аромат из ульев идет через решетки под лежаком

— Какие отзывы слышите от отдыхающих?

— Только положительные. Недавно была женщина с Донбасса, которая страдает нервными расстройствами, то она после сна в домике сказала, что будто заново родилась.

В дни откачки меда сон на ульях запрещен, потому что пчелы, когда у них забирают соты, ведут себя агрессивно. Еще, предупреждает пчеловод Василий, они не любят, когда кто-то встречается им на рабочем пути у прилетных досок. Тогда могут ужалить.

В целом же на дворе пасечника царит доброжелательная атмосфера. У Василия Павловича всегда готовы для гостей мед и холодный мятный чай, а сейчас — еще и спелые яблоки. Так что отдых можно продолжить в тени фруктовых деревьев его летней "резиденции", засаженной цветами.

Мед нового урожая

Кстати, цена часа сна на ульях, одна из самых низких в Украине – 100 гривен. Услуга действует с мая по сентябрь.

На кого пчелы оказывают наибольшее лечебное воздействие

Целебное влияние сна на ульях неоднократно ощущал на себе и заместитель главного врача санатория "Сосновый бор" Анатолий Попович.

— Такой отдых в течение четырех часов равнозначен 12 часам полноценного сна, — говорит Анатолий Иванович. — Он показан при болезнях верхних дыхательных путей, нервной системы, недавно перенесенном и хроническом бронхите. Особенно полезен для тех кто возвращается из зоны боевых действий, внутренних переселенцев, переживших сильный стресс. А еще для педагогов. Педагоги, нервная система которых истощена годами нелегкого труда, чаще всего, кстати, просят назначить им сон в пчелиных домиках. Кроме того, такой сон способствует устранению нарушений кровообращения, нормализации АД и обмена веществ, торможению процесса старения, улучшению иммунитета, снятию депрессий, тревожности, страха…

— Благодаря чему достигаются такие эффекты?

— Сон на ульях — это отличная комплексная терапия для всего организма человека. Дело в том, что частота вибрации пчел совпадает с частотой вибрации тела человека. Благодаря этому человеческий организм вступает в ритм правильного функционирования, так как его электромагнитное поле выравнивается. А именно нарушение этого поля и приводит к возникновению разных заболеваний. Микровибрации крылышек насекомых оказывают положительное влияние на мышечную, кровеносную, нервную системы, что способствует самокоррекции внутренних органов. Кроме того, воздух в улье насыщен фитонцидами леса, воска, меда, лекарственных трав, обладающих хорошим ингаляторным эффектом.

Сон на ульях – залог здоровья, уверен пасечник Василий

— Ваш санаторий специализируется на восстановлении опорно-двигательного аппарата. Апитерапия также этому способствует?

— Да, ведь радикулиты, воспаления и ущемления нервов, вызывающие боли в спине, связаны с нервной системой.

— Сколько часов нужно проспать в пчелином домике, чтобы почувствовать эффект от такой природной терапии?

— Чтобы восстановить общее состояние, нужно пройти хотя бы семь-восемь сеансов, а в идеале 10. И лучше спать не по часу, как определено, а до того момента, пока человек сам не пробудится. К сожалению, наши отдыхающие пока только тестируют возможности апитерапии. Соглашаются на нее больше ради любопытства, а не для получения лечебного эффекта.

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