Играют в футбол, любят фиолетовые цветы и делают мед. Топ-7 фактов о шмелях ко дню их защиты

Во Всемирный день пчел 2023 года специалисты рассказали интересные факты о шмелях

Сегодня, 20 мая, — Всемирный день пчел. Во всем мире огромное внимание уделяется защите этих полезных насекомых от вымирания. На популяцию пчел оказывают негативное влияние тяжелые химикаты, которые аграрии используют в качестве защиты от вредителей. Некоторые защитники этих насекомых выходят на митинги и протесты, требуют внедрения государственных программ по защите этих насекомых. А некоторые даже апеллируют к предсказанию Ванги, которая будто бы сказала: "Сначала вымрут пчелы, потом — люди".

Ученые компании "Экокультура", которая единственная в Украине во время войны выращивает шмелей для отечественных аграриев, отмечают : "Шмели принадлежат к семейству настоящих пчел (Apidae), а также страдают от пестицидов и изменения климата не меньше, чем пчелы, именно поэтому мы разводим их искусственным путем. Благодаря своему размеру, шмели переносят больше пыльцы и не боятся ветра, они могут работать и в пасмурную погоду, ведь меньше зависят от солнечного света. Они могут за одно и то же время "обработать" больше цветов, чем пчелы. Шмели — настоящие короли среди насекомых-опылителей".

Приводим семь интересных фактов о шмелях. Тем более что результаты ряда исследований говорят, что шмели — не только очень полезные, но и не менее интересные и сложные существа, чем пчелы.

Шмели любят фиолетовые цветы. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого опубликовал журнал Urban Forestry & Urban Greening. Оно основывалось на наблюдениях за шмелями в зеленых зонах европейских городов. Биологи установили, что причина такого эстетства в том, что в фиолетовых цветах нектара больше, чем в других. Так что чем больше фиолетовых цветов — тем больше шмелей вокруг. А вот экзотические цветы или искусственно выведенные "стерильные гибриды", не производящие пыльцу и нектар, не интересуют пушистых опылителей.

Хотите привлечь шмелей – сажайте больше цветов с фиолетовыми лепестками

Шмели ломают все законы аэродинамики. Ученые до сих пор удивляются тому, как шмелям с их пропорциями туловища и крылышек удается летать, да еще и так быстро — 4 метра в секунду. Крыльца насекомого делают 300-400 взмахов в секунду.

Ученые из ETH Zürich обнаружили, что шмели могут "кусать" растения, вызывая ускоренное цветение. Растения, покусанные шмелями, могут цвести на две-три недели раньше запланированного срока – от стресса. Это способ выживания насекомых в период температурных колебаний, в частности — в холодные весны. К сожалению, подобного инструмента адаптивной выживаемости при столкновении с пестицидами эти насекомые не имеют.

В мире существует около 300 видов шмелей. Как и у пчел, самцы шмелей не имеют жала

Шмели производят мед. Так же, как и пчелы. Но шмелиный мед реже и скорее похож на сироп, а еще — менее душистый и сладкий. Шмелиный мед не приспособлен к длительному хранению, его можно хранить только при температуре не выше +8 градусов.

Некоторые шмели используют хитрый способ экономить на выращивании потомства. Шмели-"кукушки" (Bombus sylvestris) откладывают свои яйца в гнезда других шмелей. Причем выбирают виды, очень похожие на них снаружи. Шмели-"кукушки" экономят на размножении, но присматривают за тем, как выживает их потомство.

Шмели, как и пчелы, не только опыляют растения, но и производят мед

Шмели тоже играют в футбол! Исследователи из Лондонского университета королевы Марии решили предложить шмелям сделать что-то для них неестественное. А именно – сыграть в футбол. Чтобы получить порцию сиропа, шмель должен был загнать шарик в специальную лузу. Сначала исследователь сам это делал, а смотривший на это шмель получал сироп. Затем шмель сам начинал гонять мяч по "полю", направляя его в "ворота". Шмели, наблюдавшие за товарищем, быстро понимали принцип, и тоже начинали катать шарик. Более того, некоторые шмели продолжили "гонять" шарики, даже не получая за это награду.

От сладкого шмеля становятся оптимистами. Об этом говорилось в статье для Science Клинта Перри и его коллег из того же Лондонского университета королевы Марии. Они провели несколько исследований, в одном из которых имитировали нападение огромного паука. Специальное устройство хватало шмеля и держало его так, что тот не мог пошевелиться. После освобождения шмель некоторое время приходил в себя, прежде чем лететь на поиски нектара. Некоторых шмелей перед "нападением" угощали сладким сиропом, и оказалось, что после сиропа насекомые приходили в себя быстрее. Авторы исследования считают, что причина – "сиропный" оптимизм от сладкого. Практически как у нас с вами.

Шмели сокращают мышцы груди, разогревая свое тело до 40 °C. Так они становятся устойчивее к холоду и из-за этого громко жужжат

И последнее. Шмели обладают более мягким и менее агрессивным характером, чем пчелы или осы. Они редко жалят, да и само жало есть только у самок. Итак, увидев пушистого великана, не торопитесь его уничтожать. Шмели в саду – значит, урожай будет.