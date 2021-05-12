Скандал навколо загибелі мільйона бджіл отримав продовження

Бджоли з Іршави та Виноградова (Закарпатська область), яких 11 травня відправили "Укрпоштою" в кількості 8 мільйонів, з маткою і спеціальним розплодом, загинули через підвищення температури.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола у Facebook.

"Те, що сталося, – сталося вперше. Зокрема, через різке підвищення температури в області до +27° С і вище", - написав він.

При цьому, як зазначив Глагола, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами.

"Також варто розуміти, що вантажівки, якими "Укрпошта" перевозить відправлення, не абсолютно герметичні – там є доступ повітря", - пояснив журналіст умови пересилання бджіл.

Нині дирекція місцевої "Укрпошти" продовжує перевірку.

Як повідомляв "Телеграф", минулої зими "Укрпошта" потрапила в скандал вантажівкою на лисій гумі в снігу.