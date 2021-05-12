"Укрпошта" влипла в серьезный скандал из-за гибели миллионов пчел (фото)

Пчеловоды из Иршавы и Виноградова (Закарпатская обл.) 11 мая отправили "Укрпоштой" заказчикам 8 миллионов пчел с маткой и специальным расплодом, однако из-за того, что почта отправила их в обычном грузовике без вентиляции, насекомые задохнулись и умерли.

Об этом пишет в среду, 12 мая, журналист Виталий Глагола на своей странице в соцсети Facebook.

"400 специальных пакетов работники Укрпошты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 млн пчел, которые были в грузовике, не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - пишет Глагола.

По его словам, пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпоштой", так как стоимость отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тысяч гривен.

При этом он отмечает, что на сайте "Укрпошти" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке и пчеловоды уверяют, что придерживались этих требований.

"Они просто запарились в том грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они же живые - это не просто груз. Пчелам тоже надо кислород (природную вентиляцию), а здесь его не было еще и в жару. У меня сердце разрывается от увиденного вчера. Дело не только в материальных убытках - пчел жалко невероятно", - приводит журналист слова одной из пасечниц Марии Лендел.

В связи с происшествием он через соцсеть обратился к гендиректору "Укрпошти" Игорю Смелянскому, который в итоге ответил, что компания много раз перевозила пчел, и подобный случай произошел впервые, а специально оборудовать транспорт для перевозки пчел является экономически нецелесообразным:

Как сообщалось, минувшей зимой "Укрпошта" попала в скандал грузовиком на лысой резине в снегу.