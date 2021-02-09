"Укрпочта" объяснила "зраду" с грузовиком на лысой резине в снегу (фото)

Автомобили "Укрпочты" несмотря на ухудшение погодных условий, которые привели к множеству аварий на дорогах Украины, ездят на голой резине.

Соответствующие фото опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

"Интересно, а это уже "реформированная" резина на грузовике "Укрпочта"? – говорится в подписи к снимках, на которых видно "убитое" состояние колес.

В сети бурно начали обсуждать увиденное.

"А чему Вы удивляетесь, почта государственная, а государство, то бедное", "Ну вот, а потом удивляемся, откуда платежки за коммуналку мятые...", "Все деньги ушли главному на зп, недоедает бедный", "Вот так и живем... проблема в людях... " – пишут в сети.

При этом на ЧП отреагировал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

"Ситуация уже исправлена и не повторится. А виноваты в недостаточном количестве качественной резины будут сегодня наказаны. Еще раз - это не вопрос денег. Мы выделяем достаточно, даже при ограниченном финансировании, на безопасность движения. Этот вопрос выполнения определенными работниками своих обязанностей. Качественного выполнения. А когда есть ошибка, ее надо не скрывать от меня и руководителей и надеяться, что пронесет, а немедленно исправлять. Ошибки делают все. Но за сокрытие, которое ставит под угрозу жизнь, наказание будет соответствующим", - заверил он.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 8 февраля, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоуборочная техника, в результате чего пострадали трое человек.