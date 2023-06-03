Первый рамочный улей изобрел украинец

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Выпускника Могилянки Петра Прокоповича возмущало, что пчел выкуривали при отборе меда. В 1814 году он создал разборный улей, оберегающий пчел.

Изобретатель родился в 1775 году на Черниговщине в с. Митченко в небогатой дворянской семье. Муж успешно окончил Киевскую духовную академию, служил кадетом в конном полку, а затем вышел в отставку. Вернувшись домой в 1798 году и побывав на пасеке у своего младшего брата, твердо решил посвятить жизнь пчеловодству.

Пчеловод сам изготовлял ульи и испытывал их, внимательно наблюдая за поведением пчел, работал над усовершенствованием ухода за пчелами, вел дневник, занимался лечением насекомых и многими другими вопросами. В те времена пчел окуривали (умерщвляли), прежде чем забрать из ульев мед. При этом уничтожению подлежали лучшие семьи пчел, которые собирали больше меда.

Улей Прокопович впервые позволил не выкуривать пчел, а просто вынимать рамку

В 1814 году Прокопович изобрел разборный рамочный улей, который назвал "Петербургским". Прокопович впервые выделил рамку в самостоятельную часть пчелиного жилья. Такое изобретение оберегало пчел при отборе меда, можно было свободно осмотреть семью и активно влиять на ход ее развития.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.