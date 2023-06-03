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Перший рамковий вулик винайшов українець

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Анастасія Галата Анастасія Галата
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Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Випускника Могилянки Петра Прокоповича обурювало, що бджіл викурювали при відборі меду. У 1814 році він створив розбірний вулик, який оберігає бджіл.

Винахідник народився в 1775 році на Чернігівщині в с. Митченки в небагатій дворянській сім'ї. Чоловік успішно закінчив Київську духовну академію, служив кадетом у кінному полку, а потім вийшов у відставку. Повернувшись додому в 1798 році і побувавши на пасіці у свого молодшого брата, твердо вирішив присвятити життя бджільництву.

Бджоляр сам виготовляв вулики і випробовував їх, уважно спостерігаючи за поведінкою бджіл, працював над удосконаленням догляду за бджолами, вів щоденник, займався лікуванням комах і багатьма іншими питаннями. У ті часи бджіл обкурювали (умертвляли), перш ніж забрати з вуликів мед. При цьому, знищенню підлягали кращі сім'ї бджіл, які збирали більше меду.

Вулик Прокоповича
Вулик Прокоповича вперше дозволив не викурювати бджіл, а просто виймати рамку

В 1814 році Прокопович винайшов розбірний рамковий вулик, який назвав "Петербурзьким". Прокопович вперше виділив рамку в самостійну частину бджолиного житла. Такий винахід оберігав бджіл при відборі меду, можна було вільно оглянути сім’ю і активно впливати на хід її розвитку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.

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#Бджільництво #Вулик #Винаходи #Цікаві факти