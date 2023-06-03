Перший рамковий вулик винайшов українець

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Випускника Могилянки Петра Прокоповича обурювало, що бджіл викурювали при відборі меду. У 1814 році він створив розбірний вулик, який оберігає бджіл.

Винахідник народився в 1775 році на Чернігівщині в с. Митченки в небагатій дворянській сім'ї. Чоловік успішно закінчив Київську духовну академію, служив кадетом у кінному полку, а потім вийшов у відставку. Повернувшись додому в 1798 році і побувавши на пасіці у свого молодшого брата, твердо вирішив присвятити життя бджільництву.

Бджоляр сам виготовляв вулики і випробовував їх, уважно спостерігаючи за поведінкою бджіл, працював над удосконаленням догляду за бджолами, вів щоденник, займався лікуванням комах і багатьма іншими питаннями. У ті часи бджіл обкурювали (умертвляли), перш ніж забрати з вуликів мед. При цьому, знищенню підлягали кращі сім'ї бджіл, які збирали більше меду.

Вулик Прокоповича вперше дозволив не викурювати бджіл, а просто виймати рамку

В 1814 році Прокопович винайшов розбірний рамковий вулик, який назвав "Петербурзьким". Прокопович вперше виділив рамку в самостійну частину бджолиного житла. Такий винахід оберігав бджіл при відборі меду, можна було вільно оглянути сім’ю і активно впливати на хід її розвитку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.