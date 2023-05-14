Українець винайшов прообраз компакт-диска

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Мало хто знає, але якось у 60-х аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров винайшов оптичний компакт-диск. Правда, його диск був створений для супер ЕОМ та мав суто науковий характер і не мав нічого спільного з музикою.

Це сталося ще у 1960 роках, на той час в Інституті кібернетики існувала група, яка на чолі з академіком Юрієм Пуховим проводила наукові дослідження і створила оптичні диски для суперЕОМ.

Вже після цього американець Джеймс Рассел, співробітник Optiсal Recording, представив компакт-диск для музики. Представивши в 1971 р. свій винахід, він зізнався, що вигадав компакт для власної користі – Расселу не хотілося, щоб розкішну колекцію вінілових платівок і надалі псували голки звукознімачів. А перші диски формату CD виробництва Sony та Philips з'явилися у 1982 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.