Украинец изобрел прообраз компакт-диска

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Мало кто знает, но однажды в 60-х аспирант Киевского института кибернетики Вячеслав Петров изобрел оптический компакт-диск. Правда, его диск был создан для супер ЭВМ и носил сугубо научный характер и не имел ничего общего с музыкой.

Это произошло еще в 1960 годах, в то время в Институте кибернетики была группа, которая во главе с академиком Юрием Пуховым проводила научные исследования и создала оптические диски для суперЭВМ.

После этого американец Джеймс Рассел, сотрудник Optiсal Recording, представил компакт-диск для музыки. Представив в 1971 г. свое изобретение, он признался, что придумал компакт для собственной пользы – Расселу не хотелось, чтобы роскошную коллекцию виниловых пластинок и дальше портили иглы звукоснимателей. Первые диски формата CD производства Sony и Philips появились в 1982 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.