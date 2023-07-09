Сиренево-фиолетовая красота: в Украине приобретают популярность прогулки по лавандовым полям

Семья агрофермеров для успокоения души создала "Лавандовый оазис" в нескольких километрах от Полтавы

В Украине как грибы после дождя появляются модные лавандовые участки. Их владельцы соревнуются между собой в обустройстве зон отдыха и фотозон, чтобы привлечь как можно больше посетителей.

Лаванда цветет около месяца, начиная с середины июня. Поэтому тот, кто еще не успел этим летом сделать фотосессию среди фиолетового поля, должен поторопиться. В последнее время это стало мейнстримом.

А что стоит за этим красивым бизнесом? Об этом мы говорим с владельцами "Лавандовой мануфактуры" и "Лавандового оазиса", который занимает полгектара земли в селе Глухово под Полтавой, 30-летними Александром и Алиной Масленко.

Как почувствовать аромат лаванды

Глухово — село, отвечающее своему названию. Оно раскинулось на холмах между Зоровкой и Черноглазовкой, всего в 13 километрах от Полтавы, а впечатление такое, что наглухо отрезано от цивилизации.

— Правда, здесь будто окунаешься в какой-то другой мир — уютный и чистый? – спрашивает Алина. Она, конечно, знает ответ наперед, но на всякий случай акцентирует внимание на этом. — Когда мы, подыскивая земельный участок для будущего лавандового поля, увидели эти виды, то сразу поняли, что остановимся здесь. Тут все очень гармонично: внизу большой пруд, луг, над ними на горе — лес. Природа просто завораживает. Птицы поют, зайцы и косули бегают, сова живет. Рай, словом. Мы, видите, посреди поля поставили большие качели, чтобы люди могли посмотреть на эту красоту как бы сверху. Можно спуститься с холма, на котором раскинулось наше поле, и посидеть на кладке над водой. Мы с мужем особенно любим проводить так свое свободное время. Что важно — комары не надоедают, потому что они не переносят запаха лаванды.

Александр и Алина Масленко среди "Лавандового оазиса"

Бывший бухгалтер Алина Масленко — человек творческий, прирожденный ландшафтный дизайнер. Благодаря мужу, которому пришла в голову идея заниматься выращиванием лаванды, она теперь реализует себя в этом направлении. Поэтому кусты лаванды на их поле растут рядками, имитирующими солнечные лучи, расходящиеся из центра участка. 72 луча, созданные из более чем 6 тысяч кустов. Хозяева говорят, что такого пока нигде нет.

— Было бы неинтересно, если бы люди, приезжающие к нам на отдых, за впечатлениями, видели только "голое" лавандовое поле, — продолжает молодая женщина. — Хотя некоторые действительно видят все фрагментарно, но ведь не всем дано… А вы же посмотрите — вдоль одной части забора у нас высажены туи, вдоль другой — виноград. Когда он вырастет, то обовьет здесь все, и станет гораздо уютнее.

Туи на стражей красоты

Иногда очень хочется ускорить процесс его роста, однако против природы ничего не сделаешь. На свободных участках я высадила магнолии, гортензии, шалфей, которые дополняют общую картину, и каждый раз она выглядит по-новому. Сделали живой забор из барбариса и форзиции. Это воплощение в реальность моего собственного видения красоты. Еще есть много идей, которые буду постепенно реализовывать.

Сейчас на поле горячая пора — рабочие складывают срезанные стебельки лаванды в плоские букеты и перевязывают их фиолетовой лентой. Вечером, возвращаясь в Полтаву, Алина с Александром заезжают на "Новую почту", и букеты оттуда разлетаются заказчикам чуть ли не со всей Украины. Некоторые из местных приезжают специально за ними на поле. При мне одна женщина купила сразу четыре, чтобы подарить подругам… по случаю окончания рабочей недели. Стоимость одного 100 гривен.

На поле сейчас горячая пора срезания цветов и составления букетов

– Лаванда имеет свою особенность: стебель, высыхая, меняет цвет, а цветочки осыпаются, – рассказывает Алина. — Однако пахучие фиолетовые коробочки остаются. Причем аромат держится не один год. Чтобы его почувствовать, нужно помять цветы в руках. Поэтому иногда кое-кто, получив букет, звонит мне и говорит с обидой, что я отправила засушенные цветы. Это точно не добавляет настроения. А, бывает, когда устанешь физически да еще и получишь такую "обратную связь", просто руки опускаются. Сомневаешься, стоило ли все это начинать. Но утром встаешь и думаешь: "Да нет, позитива во всем этом больше, чем негатива. Движемся дальше!"

Прованс под Полтавой

Семья Масленко задумывала свой агробизнес другим. Несколько лет назад Александр, инженер-электрик по специальности, ездил в Болгарию на семинар для пчеловодов (его отец давно занимается пчеловодством, и сын намеревался развивать семейное дело) по программе ERASMUS, там и увидел лавандовые поля, на которых пчелы собирали нектар. Признается, лавандовый мед тогда его не впечатлил.

— В Болгарии хорошо развито парфюмерное производство, поэтому там выращивают лаванду ради эфирных масел, — рассказывает Александр. — Засевают растения на больших, 5—10-гектарных полях, собирают урожай комбайнами. Ну а лавандовый мед – как сопутствующий продукт. И как-то это засело у меня в голове. Вариант промышленного производства масла я не рассматривал, потому что это слишком трудоемкий процесс. А идею выращивания кустов на продажу моя семья сразу же поддержала, и для начала (это было в 2019 году) мы посеяли семена на земельном участке родителей в Рыбцах. Неожиданно все растения продали, и нам захотелось чего-нибудь большего. Своего лавандового поля! Поскольку нашим покупателям было интересно, как культура выглядит в масштабе, мы и начали искать землю. Облюбовав этот участок (здесь когда-то были сельские огороды), перенесли на него саженцы. Поэтому наше поле – это новый уровень бизнеса. Так близ Полтавы появилось атмосферное место — "Лавандовый оазис".

Лавандовые поля – любимые локации украинцев

— Полгектара вроде и немного… Не собираетесь расширять площадь?

– Это на первый взгляд немного. А когда начинаешь вкладывать в землю свои средства и труд, то понимаешь, что больше не нужно. Не потянешь. За этой красотой стоит титанический труд. Надо было подготовить землю, внести удобрения, пробить скважину, подвести коммуникации, чтобы иметь полив, сделать ограду… Представьте, сюда пошло более 1 километра 600 метров агрополотна! Видите, на дорожках нет сорняков? Это потому, что кусты посажены под агрополотно. Метр вроде бы и недорого стоит, а если пересчитать на километры… Мы — в какой день втроем, в какой-то вчетвером — около недели высаживали кусты. А чтобы поддерживать поле в надлежащем виде, достаточно двух-трех работников. Работа продолжается с конца марта по октябрь.

Агрополотно защищает растения от сорняков

Но сейчас зачем здесь что-нибудь менять? Поле совершенно. Разве что лет через семь начнем заменять отдельные растения, а их возраст — 15—20 лет. Поэтому желательно иметь свою землю или брать ее в долгосрочную аренду. Главное, чтобы она была не глинистой, ведь лаванда — горное растение, ему не нужно много влаги, а глина как раз задерживает воду.

На полугектарном поле семьи Масленко произрастают несколько видов лаванды: степная украинской селекции, английская узколистная, французская широколистая, Хидкот. А также лавандина – искусственный гибрид, полученный в результате скрещивания лаванды английской и французской. Его кусты более пышные и цветет он дольше. Есть несколько кустов белой и розовой лаванды. И эти цветовые переливы — от дымчато-розовых до насыщенных сиренево-фиолетовых — создают волшебную живописную игру, феерическую гармонию, какую-то магию.

Лаванда

В маленьком Глухово Александр с Алиной сделали свой небольшой Прованс.

Подушечки — от моли, масло — для эмоций

Сейчас молодые супруги-фермеры сосредоточены на обустройстве и усовершенствовании ландшафта своего лавандового участка. Проложили бетонные дорожки, засеяли газон травой, установили туалет и гардеробную, где приезжающие на фотосессию переодеваются, закупили реквизит для съемок…

Сезон лаванды в разгаре

Здесь есть также уголок отдыха, где под белой палаткой можно не просто спрятаться от солнца, но и выпить гречишного чая.

– Нет, лавандового не предлагаем, – угадывает мой следующий вопрос Алина. – Он горчит. Это на любителя. А гречишный, который мы покупаем в стиках, имеет прекрасные вкусовые качества, богат витаминами и минералами, не содержит глютена и кофеина.

Здесь же можно приобрести сувениры: ароматные подушечки, лавандовые саше, свежесобранные букеты, лавандовое и другие эфирные масла, которые бизнесмены импортируют из Болгарии, где закупают непосредственно у производителей. Запахи лаванды, кстати, отпугивают моль, пищевых жучков, комаров, а масло оказывает противовоспалительное действие, улучшает кожу, обладает еще рядом лечебных свойств и даже улучшает эмоциональное состояние.

Посетители могут купить букеты, саше, эфирные масла

Хозяева пытаются разводить посетителей во времени, чтобы никто никому не мешал наслаждаться красотой природы, поэтому ввели предварительную запись. Арендовать поле можно с 5 до 9 утра и с 18 до 21. Для компании из шести человек это обойдется в 800 гривен. Реквизит входит в стоимость. Без бронирования в период с 9:00 до 18:00 можно посетить лавандовое поле всего за 50 гривен с человека в час.

— Как показал опыт, на поле одновременно может свободно находиться сорок человек, — рассказывает Александр. — Мы создали несколько локаций, чтобы люди могли распределиться по территории. Особенно много посетителей бывает по выходным. "Лавандовый оазис" всем помогает получить положительные эмоции.

Спрашиваю Александра, почему он не выставляет рядом ульи.

— Некоторые боятся укусов пчел, а для нас главное — комфорт посетителей, — отвечает. — Соседские, правда, прилетают. Но перевозить сюда свою пасеку не будем.

— Лавандовый бизнес прибыльный?

— Пока доходы мы получаем от продаж саженцев лаванды. Сейчас один куст продается от 12 до 180 гривен, в зависимости от сорта и количества (продаем как оптом, так и в розницу). Наш посадочный материал есть в знаменитом "Добропарке" на Киевщине и на многих частных лавандовых полях Украины. Ведь основным направлением нашего бизнеса является популяризация этой культуры. А "Лавандовый оазис" — это больше для души. Во всяком случае, моментальной отдачи от поля нет. Видите ли, французы на лаванде сначала делали бизнес, а потом создавали локации для отдыха. У нас же наоборот вышло. В общем, было бы неплохо создать лавандовую карту Украины, поскольку люди не будут часто ходить в одно и то же место, а захотят увидеть новую локацию, путешествуя в другой области, поэтому необходима коммуникация и сотрудничество между предпринимателями.

На вопрос, что поспособствовало такой популярности лаванды в Украине, фермер отвечает знаменитой французской фразой: "Cherchez la femme", то есть "Ищите женщину".

Алина Масленко

— Думаю, это благодаря женщинам, которые всегда пытаются улучшать окружающую среду, делать цветущие зоны на своих участках. Вот, как моя Алина, – убежден он. — К тому же само растение довольно неприхотливо, не боится засухи и радует ярким цветением.

Так цветет лавандина

По поводу выбора семян лаванды, которая сейчас буйно цветет на поле, Александр сначала задумался, а потом улыбнулся.

- Лучше приобрести однолетние или двухлетние саженцы лаванды и лавандины весной или осенью в нашей семейной компании "Лавандовая мануфактура", и уже в следующем сезоне они будут цвести. Это проще, чем самому высаживать из семян, с чего мы начинали.

Фото автора и со страницы "Лавандовая мануфактура" в Facebook

Оберег от злых духов

Первые упоминания о лаванде появились еще за 1000 лет до нашей эры. Египтяне использовали ее при мумификации, а древние римляне добавляли сухие цветы в купель. Клали лаванду и в воду для стирки и уборки, потому что уже тогда люди знали об антисептических свойствах этого растения. Жители Рима использовали лаванду в качестве ароматизатора, лечили ею вирусные и инфекционные заболевания и даже брали с собой в военные походы. Историки считают, что именно римляне распространили лаванду по всей Европе, и этот цветок настолько запал в душу европейцам, что жители многих стран начали высаживать лавандовые поля на своих землях.

В эпоху Средневековья существовало поверье, что лаванда способна уберечь от злых духов, поэтому люди вешали маленькие букеты лиловых цветов над входной дверью, а на шее носили крестики из сухого цвета. Культовым растением лаванда стала в XVIII веке во Франции. В то время ее начали использовать для лечения ожогов, от укусов гадюк и для борьбы с педикулезом, а в Провансе даже появилась новая профессия — собиратель лаванды. Эти люди собирали благоухающие цветы в горах, потому что лаванда в то время росла только в горной местности.

Еще в XII веке в одном из монастырей Франции был создан первый в мире моноаромат на основе цвета лаванды и розмарина, который на сегодняшний день считается древнейшей парфюмерной нотой. К концу XIX века духи на основе лаванды стали настолько популярны, что в стране образовался дефицит этих цветов. Кроме того, растение активно использовали для изготовления эфирных масел и косметических кремов.

До 2000 года Франция была абсолютным лидером по выращиванию лаванды, но со временем страна потеряла ведущую позицию. Однако до сих пор лавандовое поле ассоциируется с французским Провансом, а мелкие лиловые цветы считают визитной карточкой региона. Тысячи туристов со всей планеты каждое лето приезжают в Прованс, чтобы почувствовать романтическую атмосферу, полюбоваться сказочными пейзажами, вдохновиться опьяняющим ароматом лаванды и розмарина. Многие известные художники, вдохновляясь красотами лавандовых полей, создавали лучшие свои шедевры.