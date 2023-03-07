Серебро, лаванда и еще шесть трендовых цветов: какой маникюр актуален этой весной (фото)

Сочный оттенок лака принесет весеннее настроение

Весной хочется яркости и свежести, даже если речь идет об обычном маникюре. В моде масса сочных оттенков, начиная от зеленого и заканчивая сиреневым цветом. Стильный дизайн украсит ваши ногти, тем более маникюр может многое рассказать о человеке.

Какой цвет лака выбрать для маникюра этой весной? Стоит обратить внимание на восемь тенденций. С этими оттенками ваши ногти будут идеальными, пишет whowhatwear.

Трендовый маникюр весной-2023

Серебристый

Серебро и металлик остаются на пике трендов с 2022 года. Такой маникюр предпочитает современная икона моды Хейли Бибер.

Серебро не покидает топ трендов

Шоколадный

Коричневый цвет будет актуален в течение всего года. Подумайте о том, чтобы поэкспериментировать с металлическими и матовыми покрытиями.

Необычный микс текстур

Лавандовый

Холодный оттенок сиреневого набирает популярность. К тому же, этот тон позволит создать сочный контраст с другими цветами.

Отличный вариант весеннего маникюра

Кислотно-зеленый

В этом сезоне в моду возвращается не только неон. Так что не бойтесь пробовать нейл-арт с кислотно-зеленым тоном.

Яркий дизайн

Овсяное молоко

Молочные оттенки всегда в тренде, если говорить о маникюре. Слишком белый цвет не всегда выглядит красиво, а вот кремовый оттенок – самое то.

Нежный и универсальный оттенок

Яркий синий

Этот цвет уже становится мейнстримом. Да и для весны сочные оттенки синего – неплохой вариант.

Синие оттенки тоже в моде

Апельсиновый

Оттенки оранжевого цвета украсят ваши ногти этой весной. Если однотонность пугает чрезмерной яркостью, то используйте его в сочетании с пастельными тонами.

Стильная идея маникюра

Нефритовый зеленый

От ультраяркого зеленого многие устали, поэтому такой оттенок станет отличной альтернативой. Весной нежные зеленые дизайны как никогда уместны на ваших ногтях.

Истинно весенние цвета

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моду вошел анималистический принт, который отлично украшает и ногти. Идеи маникюра с "леопардом" выглядят ярко и оригинально.