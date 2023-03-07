Серебро, лаванда и еще шесть трендовых цветов: какой маникюр актуален этой весной (фото)
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Сочный оттенок лака принесет весеннее настроение
Весной хочется яркости и свежести, даже если речь идет об обычном маникюре. В моде масса сочных оттенков, начиная от зеленого и заканчивая сиреневым цветом. Стильный дизайн украсит ваши ногти, тем более маникюр может многое рассказать о человеке.
Какой цвет лака выбрать для маникюра этой весной? Стоит обратить внимание на восемь тенденций. С этими оттенками ваши ногти будут идеальными, пишет whowhatwear.
Трендовый маникюр весной-2023
Серебристый
Серебро и металлик остаются на пике трендов с 2022 года. Такой маникюр предпочитает современная икона моды Хейли Бибер.
Шоколадный
Коричневый цвет будет актуален в течение всего года. Подумайте о том, чтобы поэкспериментировать с металлическими и матовыми покрытиями.
Лавандовый
Холодный оттенок сиреневого набирает популярность. К тому же, этот тон позволит создать сочный контраст с другими цветами.
Кислотно-зеленый
В этом сезоне в моду возвращается не только неон. Так что не бойтесь пробовать нейл-арт с кислотно-зеленым тоном.
Овсяное молоко
Молочные оттенки всегда в тренде, если говорить о маникюре. Слишком белый цвет не всегда выглядит красиво, а вот кремовый оттенок – самое то.
Яркий синий
Этот цвет уже становится мейнстримом. Да и для весны сочные оттенки синего – неплохой вариант.
Апельсиновый
Оттенки оранжевого цвета украсят ваши ногти этой весной. Если однотонность пугает чрезмерной яркостью, то используйте его в сочетании с пастельными тонами.
Нефритовый зеленый
От ультраяркого зеленого многие устали, поэтому такой оттенок станет отличной альтернативой. Весной нежные зеленые дизайны как никогда уместны на ваших ногтях.
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