"Чтобы не скучать на пенсии, мы купили… ферму": как супруги-киевляне разводят на Полтавщине коров и планируют производить крафтовые сыры

Лариса Журавлева рассказала "Телеграфу", как они с мужем отважились стать фермерами

Уже в конце интервью Лариса Андреевна отмечает, что она веганка. И этим удивляет меня еще больше. Ну, я предполагаю, можно оставить Киев и переехать в маленькую Кизловку под Чернухами. Ну, можно уйти на пенсию после преподавательской работе в Национальном авиационном университете и в 65 заняться разведением коров. Но, скажите, как сварить вкусный сыр, не пробуя его?

– Вы меня не поняли, – спешит возразить Лариса Андреевна. — Я пробую сыр на вкус, просто не глотаю его.

Пусть даже так. Но ведь это постоянный соблазн — варить сыр и не есть его. Делать сметану, сливки, масло и… только нюхать.

"Когда в Кизловке выключают свет, я везу на ферму горячую воду"

Бывшая доцент НАУ Лариса Журавлева всю свою трудовую жизнь преподавала студентам авиационные дисциплины. Но сейчас смысл ее жизни – ферма. Кинетика, Вобла, Готика, Лазурная, Химия — породистых нетелей с такими необычными кличками они с мужем три года назад приобрели под Пирятином.

О том, как она любит дело, которым занимается сегодня, я делаю вывод из уменьшительно-ласкательных суффиксов в ее лексиконе: коровки, брынзочка, творожок, сливочки, молочко…

— Знали бы, сколько я молока испортила, пока не научилась делать обычный мягкий сыр. Что ни сделаю, было, и неудачно, — рассказывает моя собеседница. — Не получалось, пока не научилась его чувствовать. А потом освоила самый простой твердый сыр – он варится с яйцом и маслом. На вид как плавленый, я его называю сливочным. Нашла в интернете рецепт брынзочки – вкусно получается, люди часто заказывают ее. А когда муж купил сепаратор, то и сливочки стала выгонять, и маслице сбивать…

"Меня радует каждый визит на ферму. Там особая аура, я там успокаиваюсь", — признается Лариса Андреевна

Между тем на веранде дома супругов Журавлевых уже года два стоит профессиональное сыродельное оборудование. Они ведь покупали ферму не ради того, чтобы иметь домашние молочные продукты или торговать ими на рынке. В их планах — запустить мини-сыроварню по производству крафтовых сыров, которая приносила бы доход. Но планы пришлось отложить. Сначала ковид стал помехой. Из-за него успешная софтверная компания "Си-EL", владельцем которой является Владимир Васильевич, резко сократила свою деятельность. Так что финансовая линия просела. А планировалось, что фирма будет поддерживать ферму... А потом полномасштабная война. Практически все специалисты, которых хотели привлечь к обустройству сыроварни, ушли на фронт. А еще сдерживают цены практически на все: на проектную документацию, материалы, которые выросли в несколько раз. А также бессмертная бюрократия. Об этом Лариса Андреевна даже не хочет говорить. Только вздыхает:

— Наша ферма, как чемодан без ручки: и тянуть дальше тяжело, и бросить жалко. Но мы держимся. Просто открытие сыроварни поставили на паузу. До лучших времен. Я точно не оставлю этих невинных зверюшек. Что тогда будет с ними? Меня радует каждый визит на ферму. Там особая аура, я там успокаиваюсь. Так приятно смотреть на то, как коровки хрустят сеном. Иногда, бывает, заеду, куплю хлеба, и раздаю им хлебушек. Они облизывают мне руки, тянутся ко мне. У каждой свой характер. Очень интересно за ними наблюдать. Приезжаю с фермы спокойная и бодрая.

Основная задача Ларисы Андреевны заключается в обеспечении фермы теплой водой. Дело в том, что график отключения электроэнергии в Кизловке часто совпадает с вечерней дойкой. Генератор дает свет, но нагреть воды, чтобы помыть вымя коровкам, а затем вымыть доильный аппарат после дойки, нет возможности — генератор не выдерживает такой нагрузки. Хозяйка фермы везет из дому горячую воду в пластиковых бутылках. Выручает подаренный дочерью и зятем старенький внедорожник. Потому что до фермы добрый километр, и таскать туда воду вручную тяжело. Хотя когда машина подводит, Лариса Андреевна везет воду на коляске.

Ларисе Андреевне частенько приходится возить из дому горячую воду на ферму

— Часть этого старого сарая, бывшей колхозной фермы, построенного еще в советское время, мы с мужем купили у местных, — рассказывает Лариса Андреевна. — Они держали здесь коров и лошадей, поэтому в помещении хотя бы крыша была целая. А вокруг — разруха: все разбито, развалено, разворовано. Территория не огорожена… Все это было поднято, что называется, из руин. Электричество провели, муж собственноручно камеры видеонаблюдения поставил. Технику купил. Он ведь хозяин!

"Когда муж сам не справлялся, то говорил мне: "Подхватывай и работай". Теперь я подхватила рогатое стадо"

Хозяин фермы, Владимир Васильевич Журавлев, имеет статус физического лица — предпринимателя, в прошлом военный, полковник, сейчас бизнесмен, владелец компании "CI-EL", специализирующейся на компьютерных технологиях, бывает в Кизловке наездами. Из Киева его не отпускают, во-первых, семейные обстоятельства. Потому что зять пошел добровольцем на фронт, а дочь постоянно занята — она психолог и, кроме основной работы, много работает с женами военных и пострадавших от войны, страдающих паническими атаками. Кто-то из взрослых должен же быть с их детьми. Эта миссия выпала деду. Во-вторых, Владимир Васильевич пытается сохранить работоспособной свою фирму, поэтому присутствие в столице важно.

— Я всегда подставляла плечо Василовичу (Лариса называет мужа по отчеству и типично по-полтавски), — продолжает женщина. — Когда он начинал какое-то большое дело и чувствовал, что сам не справляется, просил меня: "Подхватывай и работай". Более десяти лет назад я подхватила его образовательный проект по внедрению компьютерных технологий в школах. Муж купил лицензию в Индии, мы сами перевели программы с английского на украинский. И хотя эта сфера была для меня новой, я ею овладела. Проект имел большой успех.

К сожалению, война 2014 года заставила нас его постепенно сворачивать, потому что многие наши партнеры остались на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. К тому же вскоре я окончательно переехала в Кизловку, чтобы быть рядом с немощной мамой, и вести дела мне стало сложно. Поэтому когда проект закончился, у Василовича возникла мысль наладить производство крафтовых сыров. Ну, чтобы не сидеть сложа руки и иметь добавку к пенсии… Он долго изучал этот вопрос, тщательно все просчитывал, советовался со специалистами. Так вот, специалисты ему сказали, что дело будет успешным при условии, если будет свое молоко. И порекомендовали приобрести коров голштинской (украинской черно-пестрой) молочной породы, которые дают до 30 литров молока в день.

По совету специалистов приобрели коров, которые дают до 30 литров молока в день

Приобрели десять черно-пестрых нетелей. И муж снова сказал жене: "Подхватывай и работай". Ей, профессорской дочери (покойный отец Ларисы также преподавал в авиационном институте, который тогда не был еще университетом), мало что понимающей в сельском хозяйстве и зоотехнике в частности, снова пришлось овладевать незнакомым делом с нуля.

— Сначала было страшно, потому что силы не те, — признается Лариса Андреевна. — В моем возрасте даже возиться самой по хозяйству тяжеловато. А надо и дрова носить, печку топить, убирать, за хозяйством смотреть. Я еще курочек держу, ухаживаю за ними, как за детьми. Ну ничего. А кому сейчас легко?

Лариса Андреевна освоила и технику

Отлично, что нашу идею поддержали администрация общины и местные жители. Они нам много помогали. Хочу им низко поклониться. Потому что два пенсионера, которые никогда не имели дела с животноводством, конечно же, потеряли бы поголовье. Самый первый наш помощник, а теперь уже деловой партнер, наш молодой сосед Алексей Борсук. Он помог и телят наших первых принимать, и правильный рацион для коровок составить. Теперь помогает ухаживать за коровами.

"Самый первый наш помощник, а теперь уже и деловой партнер, наш молодой сосед Алексей Борсук", — говорит Лариса Андреевна

Алексей оставил работу главного бухгалтера в РЭС и тоже организовал свое хозяйство. Его направление – земледелие, а его овцеферма находится в соседнем сарае. Мы с ним кооперируемся — вместе используем технику, которую приобрел Владимир Васильевич: трактор, комбайн для сбора кукурузы, пресс-подборщик для сена, дисковую борону, специальный прицеп для разбрасывания навоза и прочее.

"Я по бартеру даже онлайн-уроки английского даю сельским детям"

Надо сказать, что семью Журавлевых хорошо знают в Кизловке. Родители Ларисы более тридцати лет назад захотели приобрести дачу в этом селе, чтобы спрятать на ней внуков от радиации. И постепенно для всех членов семьи она стала родной.

Кизловка давно стала родной для Ларисы Андреевны и ее семьи

В свое время Владимир Васильевич много помогал району, в частности, элитным посевным материалом, а теперь имеет активную поддержку территориальной общины.

- Мини-ферма дает вам прибыль? – интересуюсь у Ларисы.

— Сейчас о доходах речь не идет. Есть выживание. Трудное выживание. Мы уже вложили в ферму, а также в сыроварню, которую никак не запустим, два с половиной миллиона гривен. Наши ежемесячные расходы на содержание фермы в лучшие времена достигали 45 тысяч. Я учитываю топливо, бартер, корма, поездки на семинары, ремонт техники…

Отвечая на мой вопрос, Лариса называет стоимость одного литра молока — семь гривен. Именно по такой цене закупает его у единоличников сырзавод. При том что на рынке дешевле 25 гривен никто не продает, а в магазинах оно стоит более 30 гривен.

— Выгоднее излишками молока выпаивать телят, нежели продавать его закупщикам по такой смешной цене, — говорит Лариса Андреевна. — А преимущественно пускаем его на собственные нужды: перерабатываем в сыры, сметану, масло, сливки и продаем людям под заказ или рассчитываемся этими продуктами за какую-то проделанную работу. Бартер в селе, кстати, очень распространённая форма расчетов. Я по бартеру провожу даже онлайн-уроки английского для детей односельчан, помогающих нам содержать ферму. Можно было бы на базар продукцию возить, но дальше Кизловки я не рискую выезжать, потому что у меня нет опыта вождения автомобиля. Через волонтеров передаем молочко в госпитали для наших защитников, безвозмездно переселенцам. Поэтому все это трудно назвать бизнесом. Потому что все время приходится вкладывать собственные деньги в ферму. Вот сейчас поставили генератор, который требует бензина. Это тоже расходы… Так что главное сегодня — сохранить животных и выжить.

Стимул к работе дают обучающие семинары. Ведь это не только новые знания, но и новые знакомства, которые вдохновляют и не дают опускать руки. А еще прекрасная возможность поучиться на чужих ошибках, чтобы не наделать своих.

— Благодаря новому делу мы познакомились с менеджером проектов развития цепей добавленной стоимости в Программе USAID по аграрному и сельскому развитию АГРО Владиславом Гуленко из Полтавы, — продолжает Лариса Журавлева. — Он очень о нас заботится, дает много дельных советов. По его подсказке мы нашли хорошего ветеринара для наших коровок. Весной в рамках проекта USAID АГРО, который реализуется совместно с Ассоциацией производителей молока (AВМ), получили посевной материал, а недавно бесплатные ветпрепараты для коров и различные расходные материалы.

— Что для вас оказалось самым трудным в деле, за которое взялись?

— Очень трудно преодолевать бюрократические препоны. Обидно, что иностранные фонды оказывают гуманитарную помощь, а свои иногда предъявляют нам такие условия, которые выполнить очень трудно или невозможно. Это несправедливо. Ищем выходы из таких ситуаций. Я постоянно отслеживаю информацию о грантах, но пока ничего нам не подошло. Но опять же встречаются требования, которые нам не подходят: по количеству земли, коров, по количеству работающих…

Но несмотря на трудности, стадо рогатого скота Журавлевых понемногу расширяется. Уже есть и семь телок, рожденных от голштинок. Скоро их будут спаривать. Лариса Андреевна и Владимир Васильевич не оставляют своей мечты расширить помещение, сделать доильный зал и наконец наладить производство крафтовых сыров.

— Хочется приносить пользу государству. Сколько будет сил, будем что-то делать, — говорит в конце Лариса. — Даже в таком трудном положении страна должна подниматься и идти вперед. Сегодня нашими руками строится завтрашняя Украина. Молимся о скорейшей Победе.

Фото предоставлены Владиславом Гуленко и Ларисой Журавлевой